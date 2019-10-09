"МОЗ досяг дна": невдоволені пацієнти вийшли під стіни Кабміну

Десятки невдоволених пацієнтів вийшли під стіни Кабміну та вимагають, аби Міністерство охорони здоров'я розблокувало закупівлю ліків. Адже переконують, ситуація стає критичною – деяких препаратів пацієнти потребують негайно, проте вже місяць не можуть їх отримати, бо МОЗ блокує закупівлі.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому етері.

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Активісти наголошують, що деякі ліки настільки вартісні, що одна ампула коштує від 40-44 тисяч гривень. А це дуже великі кошти, які можуть дозволити собі не всі. Зокрема, йдеться про ліки від рідкісних захворювань – препарати для підтримки життя хворих на ВІЛ, онкології тощо.



Деякі ліки МОЗ закуповує дуже дорого

Пацієнти кажуть, що МОЗ досі не уклало графік, а документи на термін отримання ліків не підписані, зокрема міністеркою Зоряною Скалецькою і її заступником.

На чому наполягають активісти? Люди хочуть, аби МОЗ почало працювати та керівництво підписало документи. Люди принесли з собою плакати, на яких написи з вимогою розблокувати закупівлю ліків. Також вони принесли пляшку з етикеткою "Ліки", але всередині якої написано "дно".

Представники МОЗ також присутні на цій акції, вони вийшли аби поспілкуватися з активістами та запевняють, що питання вирішено. Адже кілька годин тому документи таки підписали, варто зачекати офіційного підтвердження. Проте терміну отримання ліків не називають.



Активісти вимагають, аби МОЗ розблокувало закупівлю ліків

Що відомо про блокування закупівлі ліків? Раніше в благодійному фонді "Пацієнти України" заявили про блокування поставок ліків і медвиробів в Україну на суму 1,6 мільярда гривень. Пацієнти говорять, що зрив закупівельного процесу відбувається в стінах МОЗ з моменту призначення нового керівництва.



Крім того повідомлялося, що зараз в Міністерстві охорони здоров'я заблоковано підписання низки документів для здійснення закупівель лікарських засобів і медичних виробів.