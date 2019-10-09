Що відбувається в МОЗ та чому заступники Скалецької спричиняють конфлікти

Що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я, скільки людей Супрун лишилося у відомстві, скандальні заяви та конфлікти нових заступників міністерки МОЗ Зоряни Скалецької – розповіли у програмі "Он воно як" очільниця Директорату медичних послуг Оксана Сухорукова та гендиректор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ Ірина Литовченко.

Що відбувається в Міністерстві охорони здоров’я?

Ірина Литовченко: Методи МОЗу, які почали контролювати співробітників Міністерства, більше схожі на радянські часи. (Йдеться про те, що тепер на вході в МОЗ кожен працівник має відмітитися в журналі обліку, – 24 канал). Це немає нічого спільного з ефективністю роботи чи якістю рішень, які ми приймаємо.

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Ірина Литовченко: Цей журнал написаний суржиком, бо там потрібно ставити хрестик в колонці "прихід" та "ухід". Я написала, що не володію суржиком і більше там не відмічаюся.

Робота в МОЗ паралізована

Ірина Литовченко: Вже місяць робота Міністерства охорони здоров’я є паралізованою. Ми не пишемо ніяких наказів, постанов, не отримуємо доручень від керівництва. І найголовнішим є те, що ми досі не почали, якою є нова стратегія цієї політичної команди та якими будуть наші нові пріоритети. Тобто вже місяць команда МОЗу просто сидить і чекає, в якому напрямку нам рухатися далі.



Ірина Литовченко

Ірина Литовченко: Для того, щоб ми почали щось робити, ми повинні отримати доручення від керівництва. Адже держслужбовець не може створити нове правило чи написати наказ, який йому хочеться.

Ірина Литовченко: Але у відсутності нових доручень ми певний час продовжували робити те, що мали б закінчити раніше. Проте ми подаємо якісь документи на підпис, а їх ніхто не підписує і все зупиняється на столі міністерки Скалецької і її заступників.

Скандальні заяви заступника міністерки Михайла Загрієнчука

Оксана Сухорукова: В нас було до цього дуже живе спілкування: я розповідала йому чим ми займаємося та чого хочемо досягти, але через це в нас виникали суперечки.

Оксана Сухорукова: До прикладу, він питає: "чого це у нас серцево-судинні захворювання мають пріоритетний стан?". Я відповідаю, що від цього помирає найбільше людей в Україні. Натомість він наголошує, що хоче хірургію зробити пріоритетним станом. Я кажу, що, по-перше, хірургія це не стан, а по-друге, чому, чи є якісь дослідження? На що він сказав: "у вас заступник міністра хірург, тому хірургія має бути пріоритетною".



Оксана Сухорукова

Оксана Сухорукова: Але це не є формуванням державної політики. З цього і почалися наші суперечки. А згодом вони поглиблювалися і останньою стала суперечка 23 вересня, коли він сказав, що МОЗ перетворили "на чортівню", а він хоче мати вплив і контролювати гроші. Але на сьогодні це неможливо, бо є прозорі правила, за якими лікарні отримують гроші від національної служби здоров’я.

Оксана Сухорукова: Потім він сказав, що хоче призначати і звільняти головних лікарів. Але це неможливо, тому що це не функція МОЗу, Міністерство лише формує політику і не втручається в роботу закладів. Він відповів, що те, що в нас написано, йому не цікаво, він хоче "по поняттях".

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Ірина Литовченко: Так він висловлює свою незгоду з тим, як ми працюємо. Адже ми кілька разів казали, що ми, як держслужбовці, можемо робити нові нормативні акти тільки в межах закону. Натомість він сказав, що ні, по законах ми не будемо, ваші правила мені не цікаві, ми будемо "по поняттях".



Михайло Загрієнчук

Оксана Сухорукова: Ми уникали такого впливу, коли одна людина в країні є головним спеціалістом по якійсь хворобі і вона диктує правила. Тому ми відкрили вхід для молодих лікарів, в нас є експертні групи і там є обговорення, спільна позиція, немає думки одного.

Конфлікт через закордонне лікування

Оксана Сухорукова: У нас є експерти по кожній хворобі, і вони кажуть, чи лікується ця людина в Україні, чи потребує лікування за кордоном. Він сказав, що мене так не влаштовує, переписуйте норматив, ми визначимо заклад (наприклад, Інститут Шалімова, з якого Михайло Загрієнчук і прийшов), який видаватиме дозвіл. Це те, з чим команда МОЗу боролася останні роки, що ми подолали, внесли зміни в нормативи, але зараз ми бачимо відкат.

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Ірина Литовченко: Мова йде не лише про правила, які стосуються безпосередньо медицини, а й про атмосферу всередині Міністерства охорони здоров’я. Тому що ми приходили на державну службу через прозорі конкурси, нас ніхто не призначав, це був відкритий відбір. Нас прийшло близько 60 людей, а середній вік складає 34 роки, тобто зайшла молода команда.

Нові люди руйнують стару команду МОЗ

Ірина Литовченко: Ми запровадили певну культуру в МОЗ, побудовану на відкритості, партнерстві та допомозі один одному. Коли з’явилася нова політична команда, вони це все почали руйнувати. Вони закрили двері в кабінети міністра та заступників і туди дозволено заходити тільки гендиректорам, нашим підлеглим вхід заборонений.



Міністерство охорони здоров'я

Ірина Литовченко: Вони почали влаштовувати конфлікти між різними підрозділами. І ті радники та помічники, які прийшли разом з міністром, вони в дуже зверхньому та хамському тоні спілкуються з людьми, ніби вони начальники, а іншим треба робити те, що вони хочуть. Це дуже сильно обурило команду, тому що ці речі, які вони говорять, порушують законодавство.

Нові люди притискають до стіни

Ірина Литовченко: Їх близько 15 людей: це міністр, заступники та їх помічники. Але питання в тому, що ми не знаємо, хто ці люди за посадою, та не розуміємо, як їх звати. Вони тебе просто ловлять в коридорі, притискають до стіни і кажуть "ей, ти, давай мені якусь інформацію".

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Ірина Литовченко: Ти намагаєшся дізнатися хто вони і які мають повноваження, вони починають на це ображатися і казати "як ми сміємо задавати такі, здається, логічні питання".

Скільки людей Супрун залишилося?

Ірина Литовченко: За час, коли Уляна Супрун була в.о. міністра охорони здоров’я, апарат Міністерства оновився на 60%. Тобто нові люди прийшли не лише в директорат, вони прийшли в юридичну службу, фінансовий департамент, в канцелярію тощо. Ми зробили те, чого не могли інші.



Уляна Супрун

Ірина Литовченко: В директоратах зараз працює близько 90 людей, з них 80% – це люди, які прийшли не з державної служби, а решта – це ті люди, які раніше працювали в МОЗ і прийшли конкурс і довели, що вони можуть працювати на посаді експерта або керівника цієї групи.

Що відомо про заступницю Ольгу Голубовську

Оксана Сухорукова: Ольга Голубовська – це новопризначена радниця нової міністерки Скалецької. Вона "залетіла" в кабінет до моїх підлеглих з претензіями, чому її немає в експертній групі. Їй пояснили, що в нас був відкритий конкурс, ви могли подати документи, прийняти участь в конкурсі, його пройти і так потрапити. Але вона документи не подавала.



Ольга Голубовська

Оксана Сухорукова: Голубовська крикнула: "Чому препарат з гепатитів не включили в перелік міжнародних закупівель?". Ми відповіли, що він дуже дорогий, а за його рахунок більша кількість людей не отримає допомоги і експерти-лікарі так вирішили.

Оксана Сухорукова: Вона почала питати, хто ці експерти і казати: "я вимагаю, щоб цей препарат включили до списку", "ви маєте це зробити", "ми ще з вами поговоримо", "я це так не залишу". Тоді вона грюкнула дверима та пішла. Чому її турбував саме цей препарат? Я не знаю, про що вона думає і як держслужбовець не можу робити припущення щодо цього. Я маю оперувати лише фактами. Фактом є те, що ця розмова дійсно була.

Редакційна примітка: мова йде про препарат від вірусного гепатиту, який виробляє лише компанія ABBVIE.

Від депутатів залежить робота МОЗ

Оксана Сухорукова: Ми сьогодні маємо в країні унікальну ситуацію, коли в нас є монобільшість в парламенті і тільки від них залежить, куди ми підемо. Ми "стартанемо" і покажемо великий ріст або повернемося назад. Сьогодні від депутатів дуже багато залежить.

Ірина Литовченко: У нас насправді були великі надії, зокрема на нову політичну ситуацію. Тому що при попередніх Верховній Раді та Кабміні було дуже непросто проводити якісь рішення. За три роки, коли Уляна Супрун була на посаді, проголосували, здається, тільки за два законопроєкти, які стосувалися медицини.

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Ірина Литовченко: Кожну постанову Кабміну ми буквально вигризали, щоб вона потрапила в порядок денний. Тому що всі шукали компромісу та один з одним домовлялися. Тож коли приходила нова команда, ми зустріли її не з порожніми руками. В нас було напрацьовано понад 10 законопроєктів та приблизно 40 постанов Кабміну. Вони були всіма погоджені та підписані – міністерством та іншими державними органами. Просто бери і голосуй.

Оксана Сухорукова: Нового механізму немає, його не існує. Про те, що ми робимо і те, що ми вже зробили, розказують сьогодні у всіх країнах світу: наскільки успішною була перша фаза трансформації охорони здоров’я в Україні. За швидкістю, за якістю, за всіма показниками. Ми чуємо політичні гасла від міністра – вона каже, що ми нічого не будемо міняти і реформа буде йти таким шляхом.



Дмитро Раімов

Оксана Сухорукова: Але те, що ми бачимо зсередини каже про зовсім інше. У нас ще є сподівання, що це все ж таки не політичні гасла. Міністр не спілкується з директоратами, вона не питає, які є напрацювання, куди ми рухаємось, як це зробити. Вона більше спілкується зі своїми заступниками.

Ірина Литовченко: Дмитро Раімов є радником міністерки. Він відповідає за її комунікації. Спочатку ми з ним тісно співпрацювали, тому що мій директорат відповідає, зокрема, за комунікації. Є певні правила, за якими вони в держструктурі повинні відбуватися.

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Ірина Литовченко: Ми повинні відповідати на запити в певний термін. Ми повинні абсолютно всім журналістам відповідати. Є певні процедури погодження інтерв’ю та ефірів. Наразі прес-служба Міністерства є відрізаною від інформації. Як можна побачити з медіа він та міністр є єдиними речниками від імені МОЗ. Більше ні від кого з керівництва коментарів ви навряд чи знайдете.