Правительство ввело новые ограничения на поездки между регионами

Правительство утвердило перечень новых ограничений на межобластные перевозки. Теперь водители транспортных средств и пассажиры должны иметь COVID-сертификат.

Новые ограничения на поездки межобластным сообщением начнут действовать уже с 21 октября. Под них попадают области, которые находятся в желтой, оранжевой или красной зоне. Пока это вся территория Украины.

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Причина новых ограничений

Накануне главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что правительство пытается сделать все возможное для препятствования распространению коронавируса. В частности, это касается и транспорта, в котором люди во время поездок находятся в течение нескольких часов. Из-за плохой вентиляции или ее отсутствия возможно распространение COVID-19 среди пассажиров.

Теперь для того, чтобы поехать в другую область, у водителя или водителей, членов экипажа и пассажиров транспорта должен быть или сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, результат которого действителен до 72 часов.

Наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, которые бы подтверждали их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта,

– заявил Ляшко

Новые ограничения касаются автомобильных, автобусных, железнодорожных и авиационных перевозок, регулярных и нерегулярных перевозок.

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