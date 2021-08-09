Тысячи антисептиков, масок и вакцинация: в Минздраве готовятся принимать паломников-хасидов

9 августа 2021 , 19:40
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Источник:

Министерство здравоохранения

В Умани, что в Черкасской области, идут последние приготовления к безопасной встречи хасидов, которые приедут праздновать Рош ха-Шану – иудейский Новый год. В частности, вакцинируются представители отелей и ресторанов.

Эпидемиологическая ситуация в Украине, вакцинация и подготовка к празднованию позволяют принимать паломников. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Верующие приедут в Умань в начале сентября 2021 года. В Министерстве здравоохранения установили базовые противоэпидемические требования. Говорится о масочном режиме, измерении температуры тела и особенностях пассажироперевозки.

Какие правила будут действовать для хасидов

Перевозчик, который будет везти хасидов, должен обеспечить измерение температуры. Участвовать в паломничестве нельзя людям с признаками респираторных заболеваний.

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Быть на территории скопления паломникам позволят только в масках. Кроме того, в Минздраве, совместно с партнерами, принимают следующие меры:

  • распространяют информационные материалы в аэропортах и ​​Умани;
  • в Умань привезут 50 тысяч экспресс-тестов, а чтобы увеличить показатели тестирования хасидов Общество Красного Креста привлекло волонтеров из Украины и Израиля;
  • Центр общественного здоровья выделил 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок.

"Делаем все, чтобы въезд и пребывание паломников на территории Украины были безопасными как для местных граждан, так и для тех, кто приедет", – сказал Игорь Кузин.

Каким было паломничество хасидов в Умань в 2020 году

  • В Умани есть захоронение рабби Цадика Нахмана. Паломники считают его зачинателем Брацлавского хасидизма и ежегодно, на Новый год, приезжают к его могиле.
  • Из-за карантина Украина закрыла свои границы. Это препятствовало паломникам. Несмотря на запреты и просьбы власти Украины и Израиля отказаться от путешествия, тысячи хасидов все же попали в Умань.
  • Пограничники даже задерживали хасидов-нелегалов. В некоторых обнаружили коронавирусную инфекцию.
  • После пребывания паломников на пограничных пунктах остались горы мусора.
  • Во время паломничества в Умани работали почти 600 полицейских.
Автор: Марія Масюк