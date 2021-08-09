Тысячи антисептиков, масок и вакцинация: в Минздраве готовятся принимать паломников-хасидов
Источник:Министерство здравоохранения
В Умани, что в Черкасской области, идут последние приготовления к безопасной встречи хасидов, которые приедут праздновать Рош ха-Шану – иудейский Новый год. В частности, вакцинируются представители отелей и ресторанов.
Эпидемиологическая ситуация в Украине, вакцинация и подготовка к празднованию позволяют принимать паломников. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
К теме Карантин в Украине хотят продлить до ноября
Верующие приедут в Умань в начале сентября 2021 года. В Министерстве здравоохранения установили базовые противоэпидемические требования. Говорится о масочном режиме, измерении температуры тела и особенностях пассажироперевозки.
Какие правила будут действовать для хасидов
Перевозчик, который будет везти хасидов, должен обеспечить измерение температуры. Участвовать в паломничестве нельзя людям с признаками респираторных заболеваний.
Читайте также Пассажирами разбившегося на Прикарпатье самолета были хасиды
Быть на территории скопления паломникам позволят только в масках. Кроме того, в Минздраве, совместно с партнерами, принимают следующие меры:
- распространяют информационные материалы в аэропортах и Умани;
- в Умань привезут 50 тысяч экспресс-тестов, а чтобы увеличить показатели тестирования хасидов Общество Красного Креста привлекло волонтеров из Украины и Израиля;
- Центр общественного здоровья выделил 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок.
"Делаем все, чтобы въезд и пребывание паломников на территории Украины были безопасными как для местных граждан, так и для тех, кто приедет", – сказал Игорь Кузин.
Каким было паломничество хасидов в Умань в 2020 году
- В Умани есть захоронение рабби Цадика Нахмана. Паломники считают его зачинателем Брацлавского хасидизма и ежегодно, на Новый год, приезжают к его могиле.
- Из-за карантина Украина закрыла свои границы. Это препятствовало паломникам. Несмотря на запреты и просьбы власти Украины и Израиля отказаться от путешествия, тысячи хасидов все же попали в Умань.
- Пограничники даже задерживали хасидов-нелегалов. В некоторых обнаружили коронавирусную инфекцию.
- После пребывания паломников на пограничных пунктах остались горы мусора.
- Во время паломничества в Умани работали почти 600 полицейских.