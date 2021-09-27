В Минздраве рассказали, как будет работать транспорт в красных зонах карантина
Источник:"РБК-Украина"
В случае введения в регионе красной зоны карантина, общественный транспорт могут и не останавливать. Решение об этом будут одобрять региональные комиссии ТЭБ и ЧС.
Отмена движения транспорта – неэффективное средство противодействия COVID-19
Сейчас в Украине не рассматривают ограничение движения транспорта или его полная отмена. Об этом в интервью заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
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Во время прошлых локдаунов некоторые областные государственные администрации и комиссии пробовали внедрять такие меры – они не показывают свою эффективность. Например, если ограничивается именно количество единиц транспорта, это приводит к чрезмерному скоплению людей в пределах одного автобуса, троллейбуса, трамвая,
– отметил Кузин.
Полная отмена также невозможна, так как от этого зависит работа объектов критической инфраструктуры.
Кузин советует вместо полного закрытия транспорта ввести жесткие профилактические требования: "Контроль за использованием масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как на местах ожидания, так и в самом транспорте".
Благодаря таким мерам можно обеспечить безопасные условия перевозки пассажиров.Обратите внимание! За сутки 26 сентября коронавирус в Украине подхватили 3 007 человек. От осложнений болезни умерли 94 пациента. Зато выздоровели – 952 человека. Прививки против COVID-19 сделали 37 153 лицам.
Что известно о карантине в Украине
- Сейчас почти все регионы Украины находятся в желтой зоне карантина. Только в Днепропетровской области усилили ограничения и ввели оранжевую зону.
- Местные власти Киева анонсировали введение электронных пропусков для транспорта в случае локдауна.
- По состоянию на 27 сентября, 5 регионов Украины не соответствуют желтой зоне. Говорится о Днепропетровске, Донецке, Тернопольской, Черкасской и Кировоградской областях. Там вырос показатель уровня госпитализации больных.