В Минздраве рассказали, как будет работать транспорт в красных зонах карантина

В случае введения в регионе красной зоны карантина, общественный транспорт могут и не останавливать. Решение об этом будут одобрять региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

Отмена движения транспорта – неэффективное средство противодействия COVID-19

Сейчас в Украине не рассматривают ограничение движения транспорта или его полная отмена. Об этом в интервью заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Во время прошлых локдаунов некоторые областные государственные администрации и комиссии пробовали внедрять такие меры – они не показывают свою эффективность. Например, если ограничивается именно количество единиц транспорта, это приводит к чрезмерному скоплению людей в пределах одного автобуса, троллейбуса, трамвая,

– отметил Кузин.

Полная отмена также невозможна, так как от этого зависит работа объектов критической инфраструктуры.

Кузин советует вместо полного закрытия транспорта ввести жесткие профилактические требования: "Контроль за использованием масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как на местах ожидания, так и в самом транспорте".

Благодаря таким мерам можно обеспечить безопасные условия перевозки пассажиров.

Что известно о карантине в Украине

Сейчас почти все регионы Украины находятся в желтой зоне карантина. Только в Днепропетровской области усилили ограничения и ввели оранжевую зону.

Местные власти Киева анонсировали введение электронных пропусков для транспорта в случае локдауна.

По состоянию на 27 сентября, 5 регионов Украины не соответствуют желтой зоне. Говорится о Днепропетровске, Донецке, Тернопольской, Черкасской и Кировоградской областях. Там вырос показатель уровня госпитализации больных.