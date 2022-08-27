Насколько мир видит жизнь без россии: эксперт объяснил, какая трансформация произошла с Западом

Еще несколько месяцев назад мир не мог представить, как он будет существовать без столь мощного игрока на геополитическом рынке как россия. Сейчас ситуация изменилась, и некоторые страны уже на собственном примере демонстрируют, что это возможно.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Впрочем, мир до сих пор не хочет тотального поражения россии.

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Даже скептики поняли, что Украина должна победить

Краев отметил, что из заявлений на Крымской платформе стало ясно, что сейчас даже скептики, которые не хотели помогать Украине или затягивали с поддержкой, поняли, что Украина должна победить. У Запада теперь нет альтернативы, что наше государство соглашается на затяжной конфликт, подписывает мирное соглашение или соглашается с потерей определенных территорий.

Они с точки зрения того, что Украина должна просто выстоять, то есть остаться существовать как государство, перешли к тому, что Украина должна победить. Должна отбросить россиян и сохранить те общепризнанные в мире границы,

– заметил эксперт Совета внешней политики.

Он добавил, что позиция стран Запада отражается в том, какое оружие они нам планируют предоставлять и какие заявления от них звучат.

Необходимо, чтобы вся Западная коалиция поддерживала нас, как США и Великобритания.

По словам Краева, следующим шагом должно быть то, чтобы вся Западная коалиция поддерживала Украину, как это делают США и Великобритания. Это непросто, но над этим сейчас работает наша дипломатия и американская дипломатия.

"Как минимум мир видит жизнь без российской энергетики, без большей части российского экспорта и без активного привлечения россии на политическом уровне. И это уже не может не радовать", — подчеркнул он.

Великобритания уже продемонстрировала, как жить без россии.

Эксперт Совета внешней политики дополнил, что Великобритания уже продемонстрировала, как можно жить без россии. Вполне реально отказаться от российской нефти и газа.

русская нефть составляла 35% английского рынка. И Великобритания планировала полностью отказаться от нее до середины 2023, но на 100% отказалась уже в конце июня. Кроме того, убрала 97% экспорта из россии,

– подчеркнул Краев.

Краев объяснил, насколько мир видит жизнь без россии: смотрите видео

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