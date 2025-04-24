Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского основателю Daily Wire Бену Шапиро.

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Зеленский высказался о "мире через силу"

Владимир Зеленский объяснил, что Украина считает Соединенные Штаты сильным стратегическим партнером с влиянием.

Мы действительно хотели бы достичь мира через силу. Это было бы полезно для России, чтобы сила была направлена против России, поскольку они являются агрессором,

– подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что сама готовность Украины к переговорам с Россией уже является компромиссом. Он отметил, что после массовых преступлений Кремля это серьезный шаг со стороны Киева.

Во время пресс-конференции в четверг, 24 апреля, президент подчеркнул, что Украина заинтересована в окончании войны, поэтому каждая мирная инициатива важна. Однако все они начинаются с полного и безусловного прекращения огня.