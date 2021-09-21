Мир на грани катастрофы, – в ООН предупредили, когда ситуация с климатом станет критической

В Организации Объединенных Наций предостерегли, что мир находится на грани катастрофы из-за стремительных изменений климата. Там объяснили, как избежать критических последствий.

На эту тему высказался Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН. 20 сентября он выступил на конференции по климату.

Обратите внимание Через 30 лет часть Украины может стать пустыней, – ученый​

Гутерриш обратил внимание на то, что сейчас мир не достигает нескольких крайне важных целей в борьбе с изменением климата. В ООН этим очень обеспокоены.

Мир движется к катастрофе – может произойти потепление на 2,7 градуса вместо 1,5, как все ранее договорились ограничить,

– заметил он.

Как предотвратить критические изменения

Как пояснил генсек ООН, ученые предупредили, что любое потепление выше чем на 1,5 градуса станет катастрофой. Чтобы не допустить этого, нужно к 2030 году сократить выбросы на 45%. Только так удастся достичь углеродной нейтральности к 2050-м годам. Больше всего выбросов, по словам Гутерриша, приходится на страны G-20. Речь идет о почти 80%. В ООН призывают постепенно прекращать использование угольных электростанций, ведь они загрязняют окружающую среду.

Мир уже испытывает последствия изменения климата

Лето-2021 в Европе стало самым жарким за историю наблюдений. Температуры в Средиземноморье побили рекорды со значительным отрывом.

Ранее ученые рассказали, что количество стихийных бедствий в мире за последние 50 лет выросло аж в 5 раз. Такие данные обнародовали во Всемирной метеорологической организации. Причина этому – изменение климата, ведь глобальная температура воздуха повысилась. В то же время стоит отметить, что катаклизмы уносят жизни меньшего количества людей, чем раньше. Это, вероятно, результат улучшений системы предупреждения.