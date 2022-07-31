В Гватемале вооруженные люди обстреляли делегацию президента, – СМИ

В департаменте Гватемалы Уэуэтенанго напали на делегацию президента Алехандро Джамматтеи. Преступники использовали при нападении огнестрельное оружие.

В правительстве страны сообщили, что гватемальские военные перестрелялись с пассажирами автомобиля, приближающегося к людям сопровождения президента. Сам Алехандро Джамматте был в другом месте и не пострадал.

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Президент был в 2 километрах от стрельбы

Район Уэуэтенанго, где произошла стрельба, расположен в 300 километрах к востоку от столицы Гватемалы. Находившиеся в автомобиле люди открыли огонь по бойцам сопровождения президента, те открыли ответный огонь. В то время Джамматтеи находился примерно в 2 километрах.

Правительство проинформировало народ Гватемалы и международное сообщество, что невредим, его вовремя эвакуировали.

Один из боевиков мексиканец, он получил ранения во время противостояния. Другие скрылись на машине к мексиканской границе примерно в 80 километрах. Впоследствии мексиканские военные задержали четырех гватемальцев. Две ружейные гранаты также обнаружили на границе в Мексике.

Президенту Джамматтеи 66 лет. Он занимает пост президента с января 2020 года. Является основателем и лидером партии "Вперед".

Также известно, что незадолго до нападения прокуратура Гватемалы задержала известного предпринимателя, основателя ряда СМИ Хосе Рубена Самору. Его обвинили в отмывании денег, вымогательстве и торговле влиянием.

Президент Гватемалы приезжал в Украину

Еще 25 июля в наше государство прибывал президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Он посетил разрушенные места в Киевской области. Речь идет о Бородянке, Буче и Ирпене. Джамматтеи уверял в своей поддержке Украины и отмечал, что о преступлениях России должен знать весь мир.

Владимир Зеленский тогда встречался с президентом Гватемалы. Он посетил Украину впервые в истории двусторонних отношений. Это был первый визит лидера страны Латинской Америки за последние 12 лет.

В ходе переговоров президенты двух стран договорились об отмене безвиза. Владимир Зеленский тогда подчеркивал, что визит лидера Гватемалы является мостиком во всю Латинскую Америку.

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