"Об отказе от территорий речь не идет": политолог растолковал статью Джонсона о мире в Украине

Борис Джонсон после встречи с Дональдом Трампом обнародовал план прекращения войны в Украине. Определенные пункты там противоречивы, ведь ни Украина, ни Россия, вероятно, не согласятся на них.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что очень важно правильно трактовать то, что написал Борис Джонсон по урегулированию ситуации в Украине. Он отметил, что часть людей неправильно поняли его колонку.

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"Об отказе от территорий речь не идет. Он (Борис Джонсон – 24 Канал) не предлагает отказаться от украинских требований о наказании за военные преступления россиян", – сказал Фесенко.

Главное из заявления Джонсона

По словам Фесенко, ключевым тезисом в колонке Бориса Джонсона является необходимость принудить Россию к миру силовым путем. С этим в своих заявлениях также соглашается и Майкл Джонсон, спикер Палаты представителей США.

Борис Джонсон говорит, что надо отбросить российские войска хотя бы до границ 2022 года. Он призывает усилить военную помощь Украине, что является первым шагом, а после того должны быть переговоры,

– объяснил политолог.

Он отметил, что бывший премьер-министр Великобритании не призывает вести переговоры на российских условиях или отказываться от территорий.

Если Дональд Трамп станет президентом, то важно его убедить, что поддержку Украины надо усиливать, а не сокращать. Владимир Фесенко добавил, что только при таких условиях переговоры с Россией будут возможны.