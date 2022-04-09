Мир не понимает масштаба трагедии в Мариуполе, – Подоляк показал чаты, где люди ищут родных

Масштабы трагедии в Мариуполе в разы больше, чем мы можем видеть сейчас. Кроме стертого с лица Земли города, разрушенных домов, разрушены тысячи жизней.

Судьба сотен людей неизвестна

Потери в Мариуполе, только по предварительным данным, свыше 5 тысяч человек. Однако город до сих пор в оккупации – установить количество погибших невозможно. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк показал чаты, в которых украинцы пытаются найти своих родных из Мариуполя.

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Чаты домов, где раньше могли обсуждать озеленение двора, сейчас исполнены боли. Поиски пропавших родителей и детей,

– написал Подоляк.

И добавил, что в чате множество фото некогда счастливых людей, судьба которых неизвестна.

Мир еще не понимает масштаба трагедии в Мариуполе, а Россия пытается скрыть военные преступления.

– подчеркнул советник.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что миру еще придется увидеть настоящие масштабы трагедии в Украине. Потому что то, что творилось в Буче, происходит на каждой улице Мариуполя.

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