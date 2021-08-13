Мир не признает правительство "Талибана", – НАТО о захвате власти в Афганистане
Источник:AFP
В Североатлантическом альянсе заявили, что не признают правительство "Талибана", если они захватят Афганистан. НАТО собрало экстренное заседание.
Так, совет НАТО собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане и безопасность миссий западных стран в Кабуле
Кстати До Кабула осталось 50 километров: талибы захватили еще 5 важных городов
НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Афганистане
Страны НАТО просили о проведении этих консультаций после того, как США объявили о масштабной эвакуации из Кабула своего посольства.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс сохранит свое дипломатическое присутствие в Афганистане. Он призвал европейские страны сделать то же самое, поддерживая афганское правительство.
Мы по-прежнему привержены поддержке политического решения конфликта,
– сказал Столтенберг.
Что происходит в Афганистане
- США начали выводить свои войска из Афганистана.
- Тогда ситуация в стране обострилась. "Талибан" захватил около 2 трети территории. Под контролем террористов оказались 18 провинций. Боевики уже подошли за 50 километров до Кабула.
- За это США призвали своих граждан немедленно покинуть территорию страны. Украинский МИД тоже дал такую рекомендацию.
- ООН обнародовала статистику, что с 9 июля лишь в 4 городах Афганистана погибли 183 мирных жителя. Особенно страдают дети.