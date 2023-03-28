Мир объединяется в восстановлении справедливости: Франция также признала Голодомор геноцидом

Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа. Владимир Зеленский назвал решение важным и знаковым.

Украинский лидер отметил сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России. Зеленский подчеркнул, что говорится о преступлениях как прошлого, так и настоящего.

Обратите внимание Еще одна страна признала Голодомор геноцидом украинского народа

Признание парламентом Франции Голодомора 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа важное и знаковое. Признательны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России – прошлых и сегодняшних. В установлении правды и справедливости, а следовательно, и ответственности,

– подчеркнул Зеленский.

Как отреагировали в Офисе Президента

За соответствующую резолюцию отдали свои голоса 168 членов Национальной ассамблеи Франции.

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – отметил, что мир объединяется в восстановлении исторической справедливости и увековечении памяти миллионов украинцев, замученных голодом.

Глава ОП добавил, что стране-террористке послали четкий сигнал: никогда снова.

Исландия признала Голодомор геноцидом

В марте Голодомор геноцидом украинского народа признал также парламент Исландии. "За" отдали свои голоса 48 депутатов. Владимир Зеленский поблагодарил страну за решение и подчеркнул: "это четкий сигнал: такие преступления не остаются безнаказанными". Кроме того, у них нет срока давности.