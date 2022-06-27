Джонсон и представители США отреагировали на зверский обстрел Кременчуга

В США и Великобритании отреагировали на удар России по торговому центру Кременчуга. Подчеркнули, что государство-агрессора обязательно привлекут к ответственности.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что видела ужасные сообщения и кадры из Кременчуга. Она подчеркнула, что мир привлечет Кремль к ответу за его зверства в Украине.

Важно В результате удара по Кременчугу погибли по меньшей мере 11 человек

Госсекретарь США Энтони Блинкен также уверит, что Россия будет отвечать за содеянное в Украине.

Реакция Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что удар продемонстрировал "глубину жестокости и варварства", в которую опустился Путин, передает CNN.

Британский лидер подчеркнул, что Путин должен осознать – его поведение только укрепит решимость Украины и любой другой страны G7 оставаться рядом с Киевом столько, сколько потребуется.

Что известно об ударе по Кременчугу

Россияне 27 июня выпустили 2 ракеты по Кременчугу. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, одна из них прилетела в городской стадион, другая – попала в торговый центр "Амстор". Поскольку атака была посреди бела дня, в ТРЦ находились до тысячи человек.

Ракетами Х-22 запускали из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты россиян взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что количество жертв невозможно представить. По состоянию на 21:00 известно, что погибли 11 человек, получили ранения – 40. Среди них 25 человек госпитализировали, шестеро находятся в тяжелом состоянии.

В ТРЦ вспыхнул масштабный пожар, к тушению которого привлекли более 100 спасателей. Огонь охватил 10 тысяч квадратных метров. Сейчас чрезвычайники разбирают завалы – торговый центр полностью разрушен.

ТРЦ не имел никакой стратегической ценности и какого-либо отношения к военным объектам. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что этот обстрел – акт терроризма. Украинские власти призвали мировых лидеров отреагировать и признать Россию государством-террористом.

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