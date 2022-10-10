Мир в Европе возможен только без России, – у Зеленского обвинили Меркель в помощи России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель продолжает подыгрывать России. Так, немецкий политик заявила, мол, прочного мира в Европе нельзя достичь без участия страны-агрессора.

Впрочем, на самом деле мир в Европе возможен только без России, а также лишь после военного поражения и политической трансформации страны-оккупанта. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Россия нарушает безопасность в мире

По его мнению, госпожа Меркель и является одной из причин столь масштабной трагедии в Украине, поскольку она постоянно поддерживала Россию, мол, страна-агрессор должна быть интегрирована в экономическое пространство Европы и без ее газа ЕС не обойдется.

Очевидно, что Россия является страной, которая уничтожает контуры безопасности Европейского Союза. Конечно, Россия должна проиграть и понести юридическую ответственность на трибунале. Безусловно, Россия должна пройти через трансформацию своей политической системы, а также многие должны сесть в тюрьмы. Это ключевое для безопасности Европы и Украины .

– подчеркнул Подоляк.

"Я думаю о Меркеле можно говорить только в прошлом, как об одном из людей, который тоже должен нести определенную юридическую ответственность за все, что сегодня происходит", – подытожил советник главы ОП.

Подоляк прокомментировал заявление Меркель о мире в Европе: смотрите видео

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Заявления Меркель "пахнут российским газом"

Политолог Николай Давидюк считает, что подобные заявления Меркель очень сильно "пахнут российским газом". Они абсолютно безответственны и возмутительны, учитывая, как россияне искалечили судьбы миллионов украинцев.

Как отмечает Давидюк, Меркель на протяжении всей своей каденции не была канцлером, а просто "губернатором, подыгрывавшим России на территории Германии".

Эти заявления – яркое тому подтверждение. Меркель не является объективным политиком, и к ней нужно относиться как к ушедшему на пенсию политическому лузеру… То, что она приезжала в Украину и врала, что нас поддерживает – все это следует. Рад, что это произошло. Но жаль, что произошло довольно поздно,

– отметил Давидюк.