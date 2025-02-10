На фоне заявлений Трампа: в ГУР ответили, стоит ли ждать мира в Украине в ближайшее время

Трамп заявил, что планирует пообщаться с Зеленским и Путиным, и что войну нужно закончить как можно быстрее. В ГУР ответили, действительно ли стоит ждать мира в Украине в ближайшее время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в выпуске "Дайджеста Блауша".

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Важнейшие события происходят на фронте

Юсов призвал не ждать победы в ближайшее время.

Ждать не стоит. Стоит над этим упорно работать. И такая работа ведется, и украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, в том числе общественный сектор, культурная дипломатия, нерядовые общественные организации активно над этим работают. И так, работают и наши партнеры,

– сказал он.

Спикер ГУР заметил, что можно только согласиться со словами Трампа о необходимости мира и необходимости остановки войны, от которой страдают люди.

А все остальное – это "предмет кропотливой работы".

Как добавил Юсов, ближайшее время будут важные события, в частности, Мюнхенская конференция по безопасности и не только она. Это должно принести для Украины хорошие новости, однако, главные события пока продолжают происходить на фронте.

Об этом не стоит забывать. Поэтому тот, кто помогал и продолжает помогать, правильно делает. Тот, кто поддерживает украинские силы безопасности и обороны, помогает, донатить. Кто не может донатить, поддерживает другим способом. Собственно, расслабляться не стоит. Мы не можем позволить себе сесть у телевизора и ждать хороших новостей. Хорошие новости надо делать,

– добавил представитель ГУР.

Он отметил, что и военные, и дипломаты, и общество создают эти новости на своем уровне.