Отправляете чертей в ад: Зеленский в обращении поблагодарил 1-ю армию мира за 200 дней боя

Украинские защитники продолжают успешно проводить контрнаступление сразу на нескольких направлениях. Вся страна гордится нашими героическими бойцами.

Об этом во время своего вечернего обращения 11 сентября заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что сегодня проходит 200-й день войны украинцев за свободу и независимость.

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Зеленский посвятил обращение украинским защитникам

Президент отметил, что за 200 дней полномасштабной войны украинцам многое удалось. Однако самое важное и тяжелое – впереди.

И это обращение я хочу посвятить именно тем, кто впереди и кому сейчас тяжелее всего, потому что они делают самое важное. Это все защитники и защитницы Украины. Все, кто мужественно стоит 200 дней, а потому стоит и Украина. Сильные, а потому мы свободные. Несокрушимые, а потому мы – независимые,

– заметил глава государства.

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