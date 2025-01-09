Трамп не спешит завершить войну в Украине за сутки: Financial Times узнали причины

Избранный президент США Дональд Трамп отложил реализацию своего предвыборного обещания "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры считают, что это может свидетельствовать о намерении его администрации сохранить военную помощь Украине по крайней мере в первые месяцы после инаугурации.

Об этом рассказывает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, сообщает 24 Канал. По информации источников, команда Трампа до сих пор не определилась со стратегией по завершению войны в Украине.

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Почему Трамп медлит

Один из чиновников отметил, что окружение будущего президента США "помешано на демонстрации силы", поэтому подход к Киеву сейчас пересматривается.

Также, по словам собеседников, администрация Трампа опасается сравнений с выводом американских войск из Афганистана в 2021 году, что привело к значительной критике.

Кремль тоже имеет свои цели

Бывший высокопоставленный кремлевский чиновник в интервью журналистам рассказал, что главной целью российского диктатора Владимира Путина на переговорах является заключение новых соглашений по безопасности. Они должны гарантировать, что Украина никогда не вступит в НАТО, а Альянс отступит с некоторых своих восточных позиций.

Он хочет изменить правила международного порядка, чтобы для России не существовало угроз. Он очень беспокоится о том, как будет выглядеть мир после войны. Трамп хочет свернуть НАТО в любом случае. Мир меняется, может произойти все, что угодно,

– заявил экс-чиновник.

Европа пытается переубедить Трампа

Европейские лидеры продолжают убеждать новоизбранного президента в важности военной помощи Украине. Они подчеркивают, что это позволит Киеву усилить свои позиции на поле боя и заставит Россию к переговорам.

В частности, французские чиновники еще в декабре заявляли, что успех Украины на фронте остановит продвижение российских войск. В то же время итальянский премьер Джорджа Мелони во время встречи с Трампом во Флориде на прошлой неделе подчеркнула, что США не откажутся от поддержки Киева.

Гарантии безопасности являются основополагающими, если мы действительно хотим мира в Украине. Россия неоднократно нарушала подписанные соглашения. Без таких гарантий невозможно обеспечить длительный мир,

– подчеркнула Мелони.

Чего ожидать от администрации Трампа

Хотя окончательного плана действий по Украине нет, европейские партнеры надеются, что Трамп продолжит поддержку Киева, чтобы обеспечить Украине сильные позиции для возможных мирных договоренностей. Как будет развиваться ситуация – станет известно после инаугурации Трампа 20 января.