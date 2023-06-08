Вы где? Как мир закрыл глаза на катастрофу в Украине

Третьи сутки почти второго Чернобыля в Украине… На глазах всей планеты пол тысячи квадратных километров нашей прекрасной земли уходят под воду, унося все живое

Мир закрыл глаза на катастрофу в Украине

Вчера моя знакомая показала мне видеокадры своей тети, которая, сидя на крыше своего дома на Херсонщине, сняла момент, как мать с грудными двойняшками захлебнулась и утонула с ними на руках, не удержавшись на своей крыше за трубу.

Читайте также Угроза плодородия и загрязнения Днепра: что будет, когда стабилизируется течение Каховской ГЭС

В эти дни в интернете много катастрофических кадров… Еще больше кадров, как украинцы бросились на помощь со всех уголков страны: как спасают людей, животных, свозят необходимое.

А что мир?

ООН, вероятно, до сих пор празднует день русского языка, потому что действий никаких. Позорное поведение этой организации перечеркивает все, что сделал для Украины их украинский фонд-представитель во время войны.

Красный Крест раздает деньги жителям Шебекино, потому что они, пожалуй, важнее людей и животных, захлебывающихся под водой в Каховке.

Грета Тунберг, по-видимому, куда-то летит на своем частном джете на очередную показательную одиночную акцию против загрязнения планеты пластиком. До сих пор от малышки ни слова об ужасной экологической катастрофе в Украине.

Важно Подрыв Каховской ГЭС – это только начало катастроф в Восточной Европе

Илон Маск пишет о "не все так однозначно".

ЕС честно признает, что Европа уже не очень-то хочет принимать новых переселенцев. Предыдущие утомили.

Все международные организации сели заседать, и на выходе выдали нам только свое – "беспокойство трагедией".

Все знают, кто действительно виноват

Почему о них всех пишут? Потому что все они оказывают мировое влияние! Потому что люди, так получилось, привыкли ориентироваться на их "экспертное" мнение. Потому что Московское "не все так однозначно" ретвитят 500 миллионов человек.

В то же время, почти все сообщения и сторис украинцев с правдой о последствиях подрыва Каховской ГЭС беспощадно удаляются организацией Meta. Мое вчерашнее обращение к вражескому народу успело репостнуть 300 тысяч за три часа, но и его уже снесли.

Нам всем, кто писал и пишет правду, за каждое такое удаление светит теневой бан – это когда ты можешь себе публиковать что-то, но никто не увидит.

Мы это переживем – уже даже не в сотый раз.

Но переживет ли такой масштабный "теневой бан" Украина? Когда все знают правду! Абсолютно все действительно знают, кто виноват во всех наших трагедиях. Однако продолжают лишь выражать "беспокойство".