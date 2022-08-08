"Мир может обойтись без Украины": президент зерновой ассоциации ответил на заявления путина

президент страны-террориста путин заявлял, мол, ничего страшного, что заблокированы украинские порты, россия может перекрыть дефицит зерна в мире. Однако, это заявление является полным бредом.

Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев объяснил 24 каналу, почему это не является правдой. По его словам, Украина экспортирует около 70 миллионов тонн зерновых и масличных, а также является номером один среди экспортеров подсолнечного масла.

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Почему заявление путина это ложь

Страна лжецов вырастила не одного такого сына, который может цитировать Бог знает что,

– прокомментировал эксперт.

Он рассказал, что даже в военный год наша страна обеспечила около 10% мирового экспорта пшеницы.

Мировой экспорт кукурузы составляет около 180 миллионов тонн, из которых более 30 миллионов тонн поставляет Украина. То есть доля нашей страны составляет около 15%.

Если взять суммарно, то доля Украины в экспорте только зерновых около 12%. А если взять с масличными, то около 17% Украина поставляет миру,

– отметил Николай Горбачев.

Украина продолжает наращивать производство. В прошлом сезоне мы вырастили 107 миллионов тонн. "В этом сезоне мы сократим производство из-за войны. Из-за того, что будут сокращены площади сбора, мы ожидаем около 70 миллионов тонн", – добавил эксперт.

Украина имеет потенциал к 2026 году производить около 115 миллионов тонн зерновых и масличных,

– подчеркнул президент зерновой ассоциации.

По его словам, внутреннее потребление не увеличивается, поэтому все это зерно пойдет на экспорт.

Прогноз Николая Горбачева по экспорту зерна: смотрите видео

Экспорт украинского зерна: последние новости

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что впервые с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину прибыло судно под загрузку.

Утром 7 августа из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван с украинским продовольствием. Они направляются в порты Италии, Китая и Турции и перевозят почти 170 тысяч тонн агропродукции.

В Мининфраструктуры надеются, что гарантии безопасности партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше. Таким образом, экспорт продовольствия станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка. Там также заявили, что Украине необходимо быстро вывезти 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая. После этого из украинских портов могут начать экспорт нового зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прибытие первого судна с украинским зерном. Он подчеркнул, что наши принципы в этом процессе – непрерывность и регулярность.

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