Мир устал от Украины, – эксперт

Большое количество международных встреч Зеленского в начале президентской каденции, в том числе и с президентом США Трампом – рекордное для всех глав Украины. Он хорошо справляется на международной арене. Другой вопрос, что заинтересованность мира к проблемам Украины снизилась.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

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Президенту Зеленскому удается поднимать самые острые вопросы на международных переговорах. Зеленский обратился к Трампу с просьбой продлить и усилить антироссийские санкции, влиять на европейских лидеров. Также предложил рассмотреть инвестиционный пакет бизнеса США для Украины,

– отмечает Владислав Дзивидзинский.

При этом, по его словам, из-за скандала, вызванного в США разговором Трампа и Зеленского, где глава Белого дома отмечал, что было бы неплохо начать расследование против своего конкурента Байдена, существуют риски для Украины. Пока, по мнению политолога, новая власть не очень хорошо просчитывает последствия своих действий. Очевидно, поэтому Зеленский заявил, что дело деятельности в Украине сына Джо Байдена – Хантера будет рассматривать ГПУ на уровне всех других расследований. То есть все будет согласно законодательству.

Что известно об "украинском скандале" в США и импичменте Трампу?

Громкий скандал в США разразился из-за доноса американского разведчика. По его данным 25 июля Дональд Трамп во время разговора с президентом Зеленским требовал от него нарушить уголовное производство в отношении демократа Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах – в рамках искоренения коррупции в Украине. Палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте.

Не исключено, что на украинскую власть начнется сильное давление, как со стороны республиканцев, так и демократов. И роль генпрокурора Рябошапки сейчас будет велика. От этого тоже будет зависеть наше сотрудничество с США. Поэтому вызовов много. Пока позиция Украины выжидательная. По крайней мере, до того момента, когда станет ясна позиция спецкомиссии США по расследованию действий Трампа,

– отметил Дзивидзинский.

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При этом эксперт добавляет: к сожалению, мир устал от Украины. США больше интересует роль Украины в импичменте Трампу, чем в Генассамблее ООН и готовности мира нам помогать. Ситуация сложная, но команда Зеленского делает все, чтобы не сделать роковых ошибок.

О чем говорили Трамп и Зеленский на встрече?

Первая встреча президента Украины Зеленского с президентом США Трампом состоялась 25 сентября на полях Генассамблеи ООН. Разговор происходил не за закрытыми дверями и перед журналистами. Зеленский пригласил своего коллегу посетить Украину. Американский лидер призвал Владимира Зеленского покончить с коррупцией в Украине. На вопрос журналистов о деле Байдена украинский президент заверил, что не давал никаких указаний по расследованию или нерасследованию этого дела. Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в открытый и демократический процесс американских выборов. А о телефонном разговоре заверил: он был хорошим, и никто не оказывал никакого давления.

Важным событием, предшествовавшем встрече Трампа и Зеленского, стало обнародование Белым домом стенограммы июльского разговора президентов. Ведь Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, уже объявила о начале формальной процедуры импичмента Трампу. И после обнародования стенограммы, к слову, она заявила, что в тексте не увидела оснований для того, чтобы эту процедуру отменить.

Смотрите видео брифинга Трампа и Зеленского, опубликованное Офисом Президента: