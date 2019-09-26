Світ втомився від України, – експерт

Велика кількість міжнародних зустрічей Зеленського на початку президентської каденції, зокрема, і з президентом США Трампом – рекордна для всіх глав України. Він добре справляється на міжнародній арені. Інше питання, що зацікавленість світу до проблем України знизилася.

Про це 24 каналу розповів заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський.

Важливо: Зеленський у США зустрівся з Трампом: головні теми розмови

Президенту Зеленському вдається піднімати найгостріші питання на міжнародних перемовинах. Зеленський звернувся до Трампа з проханням продовжити і посилити антиросійські санкції, впливати на європейських лідерів. Також запропонував розглянути інвестиційний пакет бізнесу США для України,

– зазначає Владислав Дзівідзінський.

При цьому, за його словами, через скандал, викликаний у США розмовою Трампа і Зеленського, де глава Білого дому зазначав, що було б непогано почати розслідування проти свого конкурента Байдена, існують ризики для України. Поки, на думку політолога, нова влада не дуже добре прораховує наслідки своїх дій. Вочевидь, тому Зеленський заявив, що справу діяльності в Україні сина Джо Байдена – Хантера розглядатиме ГПУ на рівні всіх інших розслідувань. Тобто все буде згідно законодавства.

Що відомо про "український скандал" у США і імпічмент Трампу? Гучний скандал у США вибухнув через донос американського розвідника. За його даними, 25 липня Дональд Трамп під час розмови з президентом Зеленським вимагав від нього порушити кримінальне провадження щодо демократа Джо Байдена – головного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах – у рамках викорінення корупції в Україні. Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент.

Не виключено, що на українську владу почнеться шалений тиск, як з боку республіканців, так і демократів. І роль генпрокурора Рябошапки зараз буде велика. Від цього теж залежатиме наша співпраця з США. Тому викликів багато. Поки позиція України вичікувальна. Принаймні, до того моменту, коли стане зрозумілою позиція спецкомісії США щодо розслідування дій Трампа,

– наголосив Дзівідзінський.

Читайте також: Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України

Водночас експерт додає: на жаль, світ втомився від України. США більше цікавить роль України в імпічменті Трампу, ніж у Генасамблеї ООН і готовність світу нам допомагати. Ситуація складна, але команда Зеленського робить усе, щоб не зробити рокових помилок.

Про що говорили Трамп і Зеленський на зустрічі? Перша зустріч президента України Зеленського з президентом США Трампом відбулася 25 вересня на полях Генасамблеї ООН. Розмова відбувалася не за зачиненими дверима та перед журналістами. Зеленський запросив свого колегу відвідати Україну. Американський лідер закликав Володимира Зеленського покінчити з корупцією в Україні. На питання журналістів про справу Байдена український президент запевнив, що не давав ніяких вказівок щодо розслідування чи нерозслідування цієї справи. Зеленський заявив, що не хоче втручатися у відкритий та демократичний процес американських виборів. А про телефонну розмову запевнив: вона була хорошою, і ніхто не чинив жодного тиску.

Важливою подією, що передувала зустрічі Трампа та Зеленського, стало оприлюднення Білим домом стенограми липневої розмови президентів. Адже Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників, вже оголосила про початок формальної процедури імпічменту Трампа. І після оприлюднення стенограми, до слова, вона заявила, що у тексті не побачила підстав для того, аби цю процедуру скасувати.

Дивіться відео брифінгу Трампа та Зеленського, опубліковане Офісом Президента: