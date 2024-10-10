Французские подарки: как истребители Mirage 2000 помогут Украине

Украинские пилоты уже осваивают французские истребители Mirage 2000. Параллельно продолжается предпродажная подготовка этих самолетов.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, заметив, что ранее планировали передать Украине самолеты Mirage 2000 до конца 2024 года. Сейчас говорят о первой половине 2025-го. Но ничего страшного в этом нет.

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Как Украине помогут эти самолеты

Как предположил Храпчинский, вероятнее всего, подготовка летного и технического состава происходит в достаточно короткие сроки. Однако никто не забывает о качестве обучения.

Важно, что Украина уже имеет опыт в подготовке к истребителям F-16. Соответственно уже есть понимание болевых точек, на которые стоит обратить внимание. Также важно, что курсанты учатся по новой методологии.

То есть курсанты проходят курс обучения, который позволяет им после окончания перейти на любой новый тип западной техники за короткий срок. При этом пилот уже сможет выполнять боевые задачи,

– сказал Храпчинский.

Mirage 2000 – многофункциональный самолет, который можно использовать для различных задач. Они прекрасно дополнят украинский парк F-16 и советской авиации. Известно, что сейчас эти самолеты переоборудуют для дополнительных боевых возможностей.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский писал, что эти самолеты являются оптимальным вариантом для Сил обороны Украины. Они могут быть проще в освоении, чем F-16. Также в июне Макрон говорил, что Украина получит модернизированную версию истребителей Mirage 2000-5.