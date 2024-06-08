Mirage 2000 очень маневренный, имеет радар, может видеть на примерно 100 километров и стрелять на 80 километров. Это 24 Каналу отметил эксперт по авиации Константин Криволап.

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Преимущества и недостатки Mirage 2000

Константин Криволап отметил, что Mirage 2000 изготавливался до 2007 года, а с 1998 года не был модернизирован. Mirage 2000-5 отличается от других моделей улучшенной авионикой, системами управления, вооружения. Если сравнивать с Gripen, то Gripen – более современная, более пригодная к нашим условиям машина. Кроме того, Mirage очень сложный в обслуживании.

Когда мы сравниваем разные машины, то надо понимать баланс того, что мы тратим на эту машину, и то, что мы получаем от этой машины. Польза от Mirage в основном в том, что эти самолеты могут нести Storm Shadow, SCALP, в перспективе – Taurus, могут нести управляемые бомбы HAMMER. И это почти все,

– объяснил он.

По словам авиаэксперта, в воздушном бою с российским Су-35 Mirage 2000 проигрывает. В частности, потому что не видит его далеко, не имеет соответствующей ракеты. Если сравнивать Mirage 2000 с F-16, то преимущество Mirage 2000 только в том, что он может нести ракеты Storm Shadow, SCALP, в перспективе – Taurus.

"У нас есть такие основные задачи для авиации. Прежде всего отогнать Су-34, Су-35, которые КАБами нам очень досаждают и по линии фронта, и по гражданским сооружениям, по нашим городам. Здесь может работать F-16. Он лучше всего справится с этой задачей. Чуть хуже с этой задачей будет справляться Gripen. А вот Mirage никак не сможет там что-то делать", – подчеркнул Криволап.

Также Mirage может существенно уменьшить нагрузку, если F-16 будут заниматься выполнением задач ПВО. Тогда французские истребители могут эффективно уничтожать как крылатые ракеты, так и "Шахеды".

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