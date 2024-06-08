Mirage 2000 дуже маневровий, має радар, може бачити на приблизно 100 кілометрів та стріляти на 80 кілометрів. Це 24 Каналу зауважив експерт з авіації Костянтин Криволап.

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Переваги та недоліки Mirage 2000

Костянтин Криволап зазначив, що Mirage 2000 виготовлявся до 2007 року, а з 1998 року не був модернізований. Mirage 2000-5 відрізняється від інших моделей покращеною авіонікою, системами керування, озброєння. Якщо порівнювати з Gripen, то Gripen – більш сучасна, більш придатна до наших умов машина. Крім того, Mirage дуже складний в обслуговуванні.

Коли ми порівнюємо різні машини, то треба розуміти баланс того, що ми витрачаємо на цю машину, і те, що ми отримуємо від цієї машини. Користь від Mirage в основному у тому, що ці літаки можуть нести Storm Shadow, SCALP, у перспективі – Taurus, можуть нести керовані бомби HAMMER. І це майже все,

– пояснив він.

За словами авіаексперта, у повітряному бою з російським Су-35 Mirage 2000 програє. Зокрема, тому що не бачить його далеко, не має відповідної ракети. Якщо порівнювати Mirage 2000 з F-16, то перевага Mirage 2000 тільки у тому, що він може нести ракети Storm Shadow, SCALP, у перспективі – Taurus.

"У нас є такі основні завдання для авіації. Насамперед відігнати Су-34, Су-35, які КАБами нам дуже докучають і по лінії фронту, і по цивільних спорудах, по наших містах. Тут може працювати F-16. Він найкраще справиться з цим завданням. Трохи гірше з цим завданням буде справлятися Gripen. А от Mirage ніяк не зможе там щось робити", – підкреслив Криволап.

Також Mirage може суттєво зменшити навантаження, якщо F-16 займатимуться виконанням завдань ППО. Тоді французькі винищувачі можуть ефективно знищувати як крилаті ракети, так і "Шахеди".

Що відомо про передачу Mirage 2000