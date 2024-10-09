Будут оснащены так, чтобы Украина имела преимущество над Россией, – Умеров о Mirage 2000

Недавно появилась информация, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000. Они будут оснащены так, чтобы украинские военные имели преимущество в небе над Россией.

Первые самолеты от Франции могут прибыть в Украину уже в начале 2025 года. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает 24 Канал.

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Какое вооружение будут иметь Mirage 2000

Умеров рассказал, что сегодня, 9 октября, он встретился с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

Мы обсуждали, какие платформы будут передаваться, модернизацию, подготовку пилотов, инфраструктуру, авионику. В этом плане Франция будет нам передавать,

– сообщил глава Минобороны.

Кроме того, министры обсудили, какую еще помощь Франция может предоставить Украине после передачи истребителей Mirage 2000.

"Идем по графику. Надеюсь, что скоро будем иметь их у себя. Эти самолеты будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество (над Россией – 24 Канал)", – отметил Умеров.