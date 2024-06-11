В Воздушных силах Украины пока не комментируют заявления западных лидеров по поводу передачи западных самолетов и тем более стараются не говорить о каких-либо оценках самолетов. В то же время, спикер Воздушных сил Илья Евлаш говорит, что хотя F-16 и более желательны, но французские Mirage 2000-5 также могут дополнить украинскую боевую авиацию.

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Обучение на Mirage 2000 быстрее и проще

Одно из важнейших преимуществ французских самолетов – это то, что обучение на Mirage 2000 для украинцев могут проходить несколько быстрее, чем на F-16. Требования к уровню владения английского языка, а также к знанию западных тактик и процедур не на столько строгие.

Также отпадет необходимость искать и нанимать инструкторов из компаний-подрядчиков или места в учебных центрах, а напрямую проводить подготовку в строевых частях с действующими военными инструкторами,

– рассказывает украинский боевой летчик.

Такое преимущество может оказаться достаточно важным, учитывая задержки в обучении украинских пилотов на F-16 в Европе и в США, и из-за ограниченного количества мест в тренировочных центрах для летчиков из Украины.

Издание Politico писало, что Украина сейчас имеет 30 пилотов, которые могут немедленно начать обучение в США, но в центре подготовки в Аризоне могут принять только 12 украинцев, Дания прекращает обучение на этих истребителях, а тренировочный центр в Румынии еще не готов.

"Миражи" станут хорошим дополнением

F-16 превосходят почти по всем техническим показателям, но Mirage 2000 могут стать дополнением для украинской истребительной авиации. Отставной американский военный с высоким званием, который в свое время также летал на F-16 говорит, что Украина сейчас эксплуатирует только советские МиГ-29 и Су-27.

Еще один американский пилот замечает, что если "миражи" смогут нести французско-британские ракеты SCALP/Storm Shadow, "это будет самая большая разница по сравнению с F-16", ведь эти американские истребители не могут нести французских ракет.

Чем больше самолетов для Украины, тем лучше. Вы можете увидеть, как некоторые люди жалуются, что пытаться взять на вооружение два самолета одновременно – плохая идея. Это не оптимально, но украинцы справятся,

– добавил офицер ВВС США.

Mirage 2000 является носителем ракеты SCALP/Storm Shadow

Французские самолеты, по словам украинского пилота тактической авиации, смогут поддержать нашу бомбардировочную авиацию при условии, что "эти самолеты смогут применять французские крылатые ракеты SCALP, или вести воздушные бои ракетами MBDA Meteor, усиливая истребительную авиацию Воздушных сил ВСУ".

В связке с будущим F-16 и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 (при наличии на борту военной тактической сети обмена данных LINK-16) во взаимодействии с наземной системой ПВО, эффективность применения нашей авиации значительно вырастет,

– говорит украинский пилот.

Экс-чиновник Пентагона заметил, что если "миражи" смогут нести и запускать различные высокоточные боеприпасы большой дальности, они будут полезны.

На каком этапе передача французских самолетов Украине