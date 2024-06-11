У Повітряних силах України поки не коментують заяви західних лідерів щодо передачі західних літаків і тим більше намагаються не говорити про будь-які оцінки літаків. Водночас, речник Повітряних сил Ілля Євлаш говорить, що хоча F-16 і більш бажані, але французькі Mirage 2000-5 також можуть доповнити українську бойову авіацію.

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Навчання на Mirage 2000 швидше і простіше

Одна з найважливіших переваг французьких літаків – це те, що навчання на Mirage 2000 для українців можуть проходити дещо швидше, ніж на F-16. Вимоги до рівня володіння англійської мови, а також до знання західних тактик і процедур не на стільки суворі.

Також відпаде потреба шукати та наймати інструкторів із компаній-підрядників чи місця у навчальних центрах, а напряму проводити підготовку в стройових частинах з чинними військовими інструкторами,

– розповідає український бойовий льотчик.

Така перевага може виявитись досить важливою, з огляду на затримки у навчанні українських пілотів на F-16 у Європі та у США, та через обмежену кількість місць у тренувальних центрах для льотчиків з України.

Видання Politico писало, що Україна наразі має 30 пілотів, які можуть негайно почати навчання у США, але у центрі підготовки в Аризоні можуть прийняти лише 12 українців, Данія припиняє навчання на цих винищувачах, а тренувальний центр у Румунії ще не готовий.

"Міражі" стануть хорошим доповненням

F-16 переважають майже за всіма технічними показниками, але Mirage 2000 можуть стати доповненням для української винищувальної авіації. Відставний американський військовий із високим званням, який свого часу також літав на F-16 говорить, що Україна зараз експлуатує лише радянські МіГ-29 і Су-27.

Ще один американський пілот зауважує, що якщо "міражі" зможуть нести французько-британські ракети SCALP/Storm Shadow, "це буде найбільше різниця у порівнянні з F-16", адже ці американські винищувачі не можуть нести французьких ракет.

Що більше літаків для України, то краще. Ви можете побачити, як деякі люди скаржаться, що намагатися взяти на озброєння два літаки одночасно – погана ідея. Це не оптимально, але українці впораються,

– додав офіцер ВПС США.

Mirage 2000 є носієм ракети SCALP/Storm Shadow

Французькі літаки, за словами українського пілота тактичної авіації, зможуть підтримати нашу бомбардувальну авіацію за умови, що "ці літаки зможуть застосовувати французькі крилаті ракети SCALP, або вести повітряні бої ракетами MBDA Meteor, підсилюючи винищувальну авіацію Повітряних сил ЗСУ".

У зв'язці із майбутнім F-16 та літаком дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 (при наявності на борту військової тактичної мережі обміну даних LINK-16) у взаємодії із наземною системою ППО, ефективність застосування нашої авіації значно виросте,

– говорить український пілот.

Експосадовець Пентагону зауважив, що якщо "міражі" зможуть нести й запускати різноманітні високоточні боєприпаси великої дальності, вони будуть корисні.

На якому етапі передача французьких літаків Україні