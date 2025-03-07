Mirage-2000 впервые приняли участие в отражении российской воздушной атаки по Украине

Истребители Mirage-2000 впервые были задействованы в отражении ракетной атаки России против Украины. Французские истребители Украина получила месяц назад.

Вместе с Mirage в небе этой ночью работали F-16. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как Mirage-2000 проявили себя в отражении атаки России

Предоставленные Францией истребители Mirage-2000, которые Украина получила около месяца назад, впервые были задействованы для отражения ракетной атаки России. Вместе с Mirage-2000 Украина поднимала в воздух F-16.

Добавим, что российские войска в ночь на 7 марта запустили по Украине 67 ракет и 194 БПЛА.

Силам ПВО удалось сбить:

35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

4 зенитных управляемых ракет С-300;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

Основными целями российских оккупантов была газодобывающая промышленность Украины.