Mirage-2000 впервые приняли участие в отражении российской воздушной атаки по Украине
Истребители Mirage-2000 впервые были задействованы в отражении ракетной атаки России против Украины. Французские истребители Украина получила месяц назад.
Вместе с Mirage в небе этой ночью работали F-16. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Как Mirage-2000 проявили себя в отражении атаки России
Предоставленные Францией истребители Mirage-2000, которые Украина получила около месяца назад, впервые были задействованы для отражения ракетной атаки России. Вместе с Mirage-2000 Украина поднимала в воздух F-16.
Добавим, что российские войска в ночь на 7 марта запустили по Украине 67 ракет и 194 БПЛА.
Силам ПВО удалось сбить:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крылатых ракет Калибр;
- 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 4 зенитных управляемых ракет С-300;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.
Основными целями российских оккупантов была газодобывающая промышленность Украины.