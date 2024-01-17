Производства во всем мире не хватает, чтобы обеспечить Украину артиллерией, – Зеленский

17 января 2024, 22:18
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На фоне задержки помощи от союзников Зеленского спросили, почему Украина не нарастила собственное производство критически важной амуниции за два года противостояния российской агрессии. Президент заявил, что обеспечить оружием армию в современной полномасштабной войне не так-то просто.

Во всем мире есть дефицит вооружения. Об этом заявил президент Зеленский во время пресс-конференции в Давосе, передает 24 Канал.

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Мир оказался неготов к полномасштабной войне

По словам главы государства, сегодня весь мир переживает нехватку вооружения. Зеленский привел пример ситуации со снарядами 155-миллиметрового калибра.

Производства всего мира, всех компаний, генерирующих производство снарядов 155-го калибра, недостаточно, чтобы обеспечить войну артиллерией в Украине,
– подчеркнул политик.

Того объема производства артиллерийских снарядов, который сейчас есть в мире, недостаточно для украинской армии, чтобы отражать российскую агрессию.

России тоже самой не хватает снарядов, поэтому она покупает ее в Северной Корее.

Мир в целом не готов к полномасштабной войне. Таких масштабов сухопутной войны (как в Украине – 24 Канал) сегодня нет в мире,
– отметил президент.

В Украине есть собственное производство вооружения

Украина возобновила производства снарядов 122-125-миллиметрового калибров. Впрочем, их так же не хватает по тем же причинам, почему не хватает артиллерии 155-го калибра.

Также Зеленский рассказал, что чтобы производить 155 калибр, нужно иметь лицензию одной из стран НАТО. В Украине ее долгое время выбивали. Но сейчас она уже выходит на создание такового снаряда.

Что касается дронов, то в этом году Украина планирует изготовить более миллиона собственных беспилотников.

Спросите меня достаточно ли иметь больше миллиона (дронов – 24 Канал), у всего мира волосы дыбом. Нет, в соответствии с нашим использованием этого будет недостаточно,
– отметил Зеленский.

Президент пояснил, что такая же ситуация с отечественными ракетами, системами РЭБ и т.д.

Отдельно Зеленский "похвалил" системы ПВО Patriot, назвав их на сегодняшний день самыми мощными в мире. Вскоре Украина тоже планирует начать производство этих систем.

Автор: Анастасія Колеснікова