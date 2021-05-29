В мире происходит глобальный пикет солидарности с Беларусью: фото, видео

Во многих уголках планеты 29 мая происходит Глобальный пикет солидарности с Беларусью. К мероприятию присоединились политики, жители разных стран и диаспора.

Пикет происходит именно 29 мая, потому что это день, когда задержали Сергея Тихановского, который намеревался баллотироваться в президенты. О проведении пикета объявила его жена и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее Тихановская анонсировала глобальный пикет солидарности с Беларусью

Как проходит пикет

Украина

На Майдане Независимости в Киеве прошла акция солидарности с белорусами. Всего к ней присоединились около 70 человек.

Акция в Киеве / Фото Tut.by

Польша

Чтобы поддержать белорусов, собрались люди в Варшаве. Среди участников – бывший белорусский министр культуры Павел Латушко и родители задержанного журналиста Романа Протасевича.

Что происходило в Варшаве / Фото Tut.by

Мать Протасевича выразила надежду, что мировые СМИ осветят глобальный пикет. Мол, возможно тогда режим Лукашенко наконец услышит слова.

Она подчеркнула, что белорусский народ подвергается пыткам просто за то, что посмел 9 августа сделать правильный выбор, который не понравился диктатору Лукашенко.

За свободу слова мой сын, София (девушка Протасевича – 24 канал) и другие политзаключенные находятся в тюрьмах,

– отметила Надежда Протасевич.

"Требую, чтобы гражданин Лукашенко одумался. Прошу одуматься силовиков, которые творят такие зверства. Неужели у вас не осталось ничего человеческого?", – отметила она.

Другие страны

В телеграм-канале NEXTA, основателем которого является задержанный Роман Протасевич, публикуют фото с пикетов в поддержку белорусов.

"Такие акции солидарности проходят сегодня по всему миру – от Новой Зеландии до Канады", – говорится в сообщении.

Пикеты происходят по всему миру / Фото NEXTA

Пикеты также происходят, в частности, в:

Швеции;

Германии;

Нидерландах;

Латвии.

Глава норвежского МИД Ине Эриксен Сорейде также выразила солидарность с белорусами. Она подчеркнула, что ее страна поддерживает протестующих и уважает их храбрость.

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