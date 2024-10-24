Мы сможем начинать отсчет до начала еще одной войны, – Подоляк сказал, когда это произойдет

Мир говорит, что главное сейчас не допустить эскалации и начала Третьей мировой войны. В то же время Владимир Путин привлекает к войне против Украины северокорейские войска, в ответ на что Южная Корея проявила готовность помочь ВСУ.

Сейчас воюют не страны друг против друга, а ценностные альянсы, сказал 24 Каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он объяснил, к чему может привести участие КНДР в российско-украинской войне.

Важно Один шаг к Третьей мировой, – The Telegraph о последствиях вступления КНДР в войну в Украине

Риск еще одной войны резко возрос

Доминирование через насилие – цель России, которую страна-агрессор хочет реализовать совместно с КНДР. Северная Корея понимает, что в любом случае на корейском полуострове будет война. Поэтому сейчас Ким Чен Ын отправляет войска в зону боевых действий, чтобы они получили опыт.

Обратите внимание! Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что сдерживающим фактором для КНДР может стать Южная Корея и оружие, которое она может передать Украине.

Теперь уже Южная Корея должна осознать, что это будет совсем другая армия КНДР и потенциальный конфликт на корейском полуострове будет намного смертоноснее.

А то, что он будет, это однозначно. Как только КНДР начнет участвовать в боевых действиях на территории Украины, можем начинать отсчет недель до начала еще одной большой войны. Потому что это объективное историческое развитие процессов,

– сказал Подоляк.

Сегодня уже очевидно, что конфликт глобализирован и это не просто конфликт России и Украины за территории. Поэтому концепцию, мол, вы отдайте России территории и на этом все завершится, надо отбросить.

Все только начнется. Третья мировая война начнется в момент, когда будет подписан договор о передаче оккупированных территорий России. Потому что это стимулирование и масштабирование агрессии,

– добавил советник главы Офис Президента.

Он отметил, что партнеры должны понять, что договориться с Путиным не удастся, эскалация будет продолжаться пока Россия не будет наказана, но страну-агрессора можно заставить проиграть эту войну.