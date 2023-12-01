Мир на пороге новой глобальной войны, – Bloomberg

Напряжение по всему миру продолжает расти. Война России против Украины. ХАМАС атаковал Израиль. Захватнические планы Китая по поводу Тайваня.

Западные обозреватели подчеркивают, что боевые действия в Украине продолжаются второй год, когда началась война между Израилем и ХАМАС. Между тем в странах Африки к югу от Сахары произошел ряд переворотов. А Азербайджан недавно совершил молниеносный захват Нагорного Карабаха, за который десятилетиями спорили с Арменией.

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Замороженные конфликты разгораются

В издании отмечают, что все это повышает риск того, что в мире начинают разгораться замороженные конфликты. Ведь США, Россия, Иран и арабские соседи стремятся защитить свои интересы, отражая соперничество между великими державами XX века.

Ветераны хедж-фондов, к примеру, Пол Тюдор Джонс, высказывают предположение. По их мнению, соответствующая картина несет в себе отголоски периода перед Первой мировой войной. Тогда альянсы вокруг Германии, Франции, Великобритании и России вовлекли Европу в континентальный конфликт. По словам министра иностранных дел Литвы Гарбиелиуса Ландсбергиса, "история рифмуется".

В то же время обозреватели пишут, что большие войны прошлого века по крайней мере имели определенную ясность в своих истоках. К примеру, в Сараево застрелили Франца Фердинанда. Германия вторгается в Польшу. В настоящее время конфликты распространяются сразу на нескольких континентах, локализованы и, несмотря на это, взаимосвязаны.

Последний из них – война между Израилем и ХАМАС – возобновился 1 декабря в Секторе Газа. Предшествовало этому недельное перемирие, заключенное в основном благодаря посредничеству Катара и при поддержке США и Египта.

По мнению некоторых чиновников и инвесторов, паутина конфликтов, которые пересекаются, простирается от Западной Африки через Украину и до Ближнего Востока, может быть прелюдией к еще одной глобальной войне. Правда, в этот раз она может начаться не с одного взрыва, а сразу с нескольких.