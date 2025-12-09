Это ключ к завершению войны, – интервью с командиром "Ахиллеса" о соглашении и угрозе скорого перемирия

.

США давят на Украину, чтобы "ради мира" ВСУ вышли из Донбасса. Украина же пытается объяснить администрации Трампа, что отдать агрессору без боя то, что он не смог завоевать за почти 4 года полномасштабной войны, не является путем к миру, а наоборот – является поощрением агрессора.

Украина уже стоит перед многими вызовами, и быстрое завершение войны на довольно шатких условиях может стать критическим для будущего нашего государства. В эксклюзивном интервью для 24 Канала командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил, почему Киев не должен соглашаться на ультимативные условия США, к чему это может привести и какие реформы улучшат состояние украинской армии, чтобы уже сейчас дать достойный отпор врагу. Об этом и не только – читайте в материале далее.

В чем опасность быстрого окончания войны?

В издании Politico сообщили, что якобы США настаивают на том, чтобы Украина сдала Донбасс. В то же время Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки. Именно из-за этого вопроса нет компромисса для мирного плана. Как вы видите ситуацию с мирными переговорами? Почему в целом встает вопрос Донбасса и почему нас пытаются склонить к плану, за который поплатится и Европа?

Когда разбираешься в ситуации, чем руководствуется президент Соединенных Штатов Америки, иногда кажется, что или это возрастное, или просто человек "такой себе". Сейчас основные амбиции президента Трампа заключаются в получении Нобелевской премии мира. Это ни для кого не секрет.

Для этого ему надо сделать так, чтобы конфликт завершился на определенный период времени. То есть, чтобы остановилась российско-украинская война. Для президента Трампа временное решение – это также решение. Он пытается достичь того положения, когда война может остановиться на срок его президентства.

Однако после завершения президентства будет такая ситуация. Представим, что Россия остановила боевые действия, нам дали гарантии безопасности (деньги и, возможно, контингент), в Украине проходят жесткие выборы. После полномасштабной войны они не могут быть простыми – откроются "шлюзы с грязью" и будет сложная политическая гонка.

Обратите внимание! Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести выборы. Мол, их уже давно не было, и сейчас – "важный момент для проведения выборов".

Те, кто будет баллотироваться, пытаться возглавить страну, будут использовать различные механизмы. Один из них – когда человек (кандидат в президенты, – 24 Канал) имеет честные намерения, рассказывает, что он сделал, что планирует сделать; говорит, что намерения будет реализовывать делом.

Есть другой механизм – когда политические оппоненты начинают работать на антирейтинг. То есть начинают поливать грязью того или иного политика, якобы "он это сделал не так, а я сделаю все по-другому". Как показывает практика политтехнологий, тема предвыборной кампании на антирейтинге залетает всегда лучше, чем когда человек действительно говорит о том, что он планирует сделать.

Как следствие, украинское общество поделится на определенные лагеря. Правда или надуманные вещи в рамках предвыборных кампаний политических сил навсегда перевернут сознание украинских граждан. Ведь есть много боли, смертей и сломанных судеб.

Пока мы будем находиться в политическом процессе, очевидно, что определенное количество украинцев выедут за пределы нашего государства. Какая-то часть вернется из-за прекращения боевых действий, но мы потеряем высокую экспертность украинского войска.

Если не достигнем одного из пунктов гарантии финансирования войска в том размере, который мы для себя считаем необходимым, то не сможем высококачественно содержать солдата в армии. Например, пилот по охране мексиканской и американской границы получает 5 тысяч долларов при полном обеспечении.

Так будут ли люди в Украине работать на 500 долларов, или они поедут продавать свои умения и знания, которые получили, в частности, на войне, в те страны, которые могут обеспечить их и их семьи? Ответ очевиден.

Произойдет еще одна очень негативная вещь, если Россия не развалится. Вероятнее всего, она, к сожалению, не развалится, а останется со своими намерениями. Россияне будут вербовать наших военных, которые демобилизуются через аффилированные компании третьих стран. Военные даже не будут знать, что фактически уже воюют в интересах влияния РФ, то есть в других странах, где будут конфликты. Поэтому произойдет отток профессиональных кадров из армии, и украинское войско потеряет свою экспертность.

В то же время Россия, которая хорошо получила по морде, начнет исправлять недостатки, которые допустила с учетом вооружения, количества, подготовки и всего, что с этим связано. Затем, на следующий день, после того как Трамп перестает быть президентом Соединенных Штатов Америки, возобновляются боевые действия с другой силой.

Почему так? Это выгодно и для Трампа, будем откровенны. Он скажет на весь мир: "Вот, смотрите, я был президентом, завершил все возможные конфликты, к которым меня дотягивали за руки, завершил войну России против Украины, и только мне достаточно было потерять мандат президента Соединенных Штатов Америки, как в то же время мир снова накрыло войной".

Как следствие, политических оппонентов Трампа республиканцы будут во всем обвинять – что снова при их "непутевом" управлении начались боевые действия. Однако это все – политическая игра.

Я не уверен в том, что Украина, после политических процессов, которые состоятся после оттока высокопрофессиональных кадров, сможет так же прочно стоять, как стоит в конкретный период времени.

Почему разговоры о мире негативно влияют на Украину?

Также мы должны говорить о завершении боевых действий как определенной практике российской пропаганды. Попробую объяснить, что имею в виду.

Есть несколько вариантов, при которых могут завершиться боевые действия:

Когда одна сторона потеряла способность к оборонительным действиям, а другая ее завоевала.

Когда же одна сторона может обороняться, другая потеряла способность наступать, но одновременно может продолжать боевые действия, война превращается в позиционную, и рано или поздно надо ее завершать политическим способом.

Если меняется политический вектор в той или иной стране. Если, например, Путин умрет – как следствие, изменится политический вектор, Россия отказывается на определенный период времени от перегруппировки своих наборов. Вот тогда боевые действия могут завершиться.

Потеряла ли Украина способности к ведению оборонительных действий? Нет. Потеряла ли Россия способности вести ударно-штурмовые наступательные действия? Нет. Так почему война должна завершаться? Никаких предпосылок для этого нет.

Мы уже поняли, чего хочет Трамп, но также нужно осознать, что за кулисами остаются экономические интересы. Сотрудничество между Соединенными Штатами Америки и Россией в экономическом плане продолжается. О чем они договариваются в темных кабинетах? Этот вопрос остается открытым, но мы никогда о нем не узнаем.

Путин стремится к ослаблению санкционной политики, ослаблению поддержки США и Европы для Украины. Финансово, экономически, вооружением, ресурсом, гуманитарными грузами и всем остальным.

Достигает ли этого Путин сейчас? Да, достигает. Санкционную политику ввели, но дополнительный пакет санкций, который надо вводить для того, чтобы лишить Россию способности наполнять свой бюджет нефтедолларами, – которые конвертируют в войну против Украины – находится на стадии разработки, обсуждения, но не принимается.

Больно ли сейчас бьет этот санкционный пакет? Да, больно, но есть теневой флот и только "прямые санкции неизвестных патриотов", которые притапливают этот флот, фактически влияют на реальный трафик нефтепродуктов из России в те страны, которые готовы покупать "черную" нефть. Черную – то есть юридически, а не по цвету.

Путин говорит о том, что Россия якобы не против завершать войну, но Украина должна выйти из Донбасса. То есть он ставит условие, которое Украина не может выполнить. Потому что в Конституции Украины предусмотрено, что любые территориальные вопросы решают исключительно путем референдума. То есть не может президент принять решение и сказать, что мы выходим из Донбасса. Это должен принять украинский народ на референдуме.

Можно ли проводить референдум во время полномасштабных войн? Нет, нельзя. Поэтому это замкнутый круг.

Однако пока все ходят по кругу, Путин получает время, которое дает ему возможность не получить дополнительных санкционных пакетов. Он получает время для проведения активных боевых действий и поэтапного ползучего наступления в Украине с "откусыванием" нашей земли. Он получает возможности для террора украинского народа, используя дроны и ракеты. А все, что их сбивает, – это наши перехватчики и немногочисленные системы противовоздушной обороны, которые передали наши партнеры.

Кроме того, Путин еще играет в очень интересный спектакль, который идет на пользу России. Пока мы говорим о мире, Украина в это время регрессирует. Как солдат на поле боя, который ежедневно рискует своей жизнью, должен идти в бой, если понимает, что послезавтра или через месяц война может завершиться?

Это требует стойкости и мужества понимать, что для тебя эта битва может быть последней, а потом война завершится, а ты не увидел победы Украины. То есть это негативно влияет на украинское войско.

Разговоры о перемирии положительно влияют на украинский социум? Нет. Почему? Потому что украинский социум теряет ощущение реальности угрозы. То есть кажется, что это все может завершиться, продолжение войны выходит на второй план. Это расслабляет каждого из нас.

Как следствие, мы недорабатываем на военных предприятиях, на предприятиях частной формы собственности, которые обслуживают военно-промышленный комплекс. Общая мобилизация населения становится ниже, потому что психологически человек несколько расслабляется в тех условиях, когда этот ужас в обозримой перспективе может завершиться.

А что происходит в России? Как они это чувствуют? У них происходит мобилизационный бум – появляется беспрецедентное количество желающих вступить в российскую армию, которая предлагает за мобилизацию деньги. Где-то 5 тысяч долларов, где-то 7, где-то 10, где-то даже 12. И российский человек думает, а чего бы ему не мобилизоваться, если война завершается. Он не повоюет, не получит увечья, его не убьют в многочисленных штурмах, а деньги уже у него на руках.

Где на самом деле есть ключ к завершению боевых действий?

Поэтому боевые действия не завершаются. Фактически, для этого нет предпосылок. Россия имеет значительный потенциал для ведения ударно-штурмовых действий. Основным ресурсом для этого сейчас является вражеская пехота при поддержке авиации, артиллерии, реактивной артиллерии и других средств. Именно пехота достигает определенных результатов в многочисленных штурмах. Они несут огромные потери, несоизмеримые с результатами, однако так или иначе ползучее наступление продолжается.

Поэтому у меня сейчас возникает вопрос: если нас пытаются к чему-то принудить – и это делает не весь мир, а конкретно США вместе с Россией, – то, возможно, нам, как гражданам, стоит осознать, что ключ к завершению боевых действий не в России, на Банковой, в Вашингтоне или, например, в Берлине. Ключ к завершению боевых действий находится внутри каждого из нас. Все зависит от качества работы и настойчивости работы гражданских. А также от поддержки фронта.

Если мы сможем выстоять и продержаться в долгосрочной перспективе, то будем иметь все шансы сохранить украинскую государственность. И не просить о гарантиях безопасности, а создать их собственными силами, при поддержке финансирования европейских стран, – так, чтобы наше государство стало безопасным. Чтобы у россиян после завершения боевых действий не возникло даже мысли о повторном нападении на Украину. И тогда мы гарантированно сможем завоевать право жить.

Это мое субъективное мнение о тех событиях, которые сейчас происходят. Поэтому, друзья, вы как образованная и обученная нация, не позволяйте себя вводить в заблуждение. Я понимаю, что наверное, больше военных никто не хочет, чтобы эта война завершилась, ведь это сверхтяжелая нагрузка на каждого. Конечно, и гражданские этого хотят, потому что каждый заботится о собственной жизни и жизни своих близких.

Но в то же время мы должны понимать, что наши желания – это только желания. Мы должны продолжать активную работу, чтобы стремление к миру стало синонимом жизнеспособности, сохранения украинской государственности, перспектив будущего и фундаментом того, что наши внуки не будут знать, что такое война.

Какие реформы армии нужно провести немедленно?

Как вы оцениваете темпы мобилизации, которые мы наблюдаем сейчас? И еще один вопрос, который активно обсуждают: дойдем ли мы до обязательной мобилизации женщин?

Учебные центры сейчас переполнены, то есть мобилизационный план выполняется. Но есть непопулярные темы. Опять получим волну хейта, но, если честно, мне все равно. Кто понимает – тот понимает. Кто не понимает – это его право, потому что мы живем в демократическом, свободном государстве.

У нас есть проблемы с военнослужащими, которые самовольно покидают воинскую часть. И есть как объективные причины, почему так произошло, так и субъективные. Когда человек проходит базовую военную подготовку, прибывает в воинскую часть, еще не прослужив и дня, – и сразу идет в СОЧ.

Почему так происходит? А какое сегодня наказание за СОЧ? Откроют уголовное производство, отругают, дадут приговор суда – лишение свободы. Мы посадим все тысячи СОЧников, которые у нас есть? Будем реалистами – нет. Но какой дискомфорт испытывает тот, кто самовольно оставил воинскую часть? То, что его может повторно задержать военная служба правопорядка? Но его жизни и здоровью фактически ничего не угрожает.

Поэтому мы должны иногда принимать очень сложные решения и не бояться этого. Это задача для парламентариев. Они должны доработать законопроект об усилении ответственности за самовольное оставление воинской части – обязательно. Человек, который уклоняется от прохождения военной службы или совершает самовольное оставление части, должен в полной мере отключаться от государственных сервисов.

Кто-то скажет, что такое решение Верховной Рады может быть антиконституционным. А я скажу, что определить это может только Конституционный Суд, и ему понадобится время для рассмотрения. Если решение признают антиконституционным – оно будет аннулировано. А если нет, оно даст нам время и возможности вернуть в армию значительное количество людей.

Сейчас увеличивается численность ряда военных формирований, которые демонстрируют высокие результаты на поле боя, и к которым можно присоединиться, чтобы, например, помочь закрыть украинское небо. Даже человек с определенными ограничениями по состоянию здоровья – разве он не может держать в руках такие пульты? Может. Имеет голову на плечах? Может ли такой человек стать частью пазла нашего противодействия "Шахедам", работая с дронами-перехватчиками? Может.

Такого понятия, как абсолютная справедливость, не существует и не может существовать. Философы разных времен пытались дать ответ на вопрос, что такое справедливость. Когда одни воюют, а другие – нет, трудно найти универсальный критерий.

Но мы должны понимать, что самовольное оставление воинской части влечет за собой и другие последствия. Если воинская часть укомплектована на 30 – 35%, а не на 70%, как должно быть хотя бы минимально, то один военнослужащий несет на себе нагрузку трех. Как долго в тяжелых условиях службы человек может выдерживать работу за троих? Это неизбежно приводит к потерям и выгораниям.

Мы говорим: "Наши мальчики воюют". Я слышу это постоянно. А с другой стороны слышу: "Ой, не тяните его, пожалуйста, в бусик". Но чтобы те ребята и девушки, которые сейчас воюют, могли уйти в отпуск хотя бы на 15 дней, в бригаде должна быть соответствующая комплектность. Должно быть достаточно людей, чтобы можно было отпустить бойца и при этом не потерять боеспособность и возможность качественно и эффективно выполнять боевые задачи.

Есть люди, которые с момента рождения ребенка за два года видели его только один или два раза, потому что они несут нагрузку и за себя, и за тех, кто сегодня уклоняется. Поэтому я искренне считаю, что украинский парламент должен принять ряд решений, которые сделали бы ответственность более жесткой. И это стало бы необходимым мотивационным шагом, который заставил бы многих вернуться в армию и найти свое место в строю.

Должны ли мы проводить армейскую реформу? Бесспорно, должны. Переход на корпусную систему – это один из элементов этого. Реформа Сил беспилотных систем, образование их как отдельного рода войск – тоже важная часть.

Сейчас масштабирование выполнения задач является одной из частей реформы. Продолжается процесс справедливого распределения военнослужащих по разным частям, чтобы обеспечить надлежащий уровень комплектности. Это создает предпосылки, о которых я упоминал: и возможность отпусков, и возможность увидеть семью, и возможность восстановить состояние здоровья.

Я понимаю, как реформировать украинское войско. Прав ли я в своих суждениях? Это должна показать практическая реализация изменений. Одному человеку невозможно знать все и всегда быть абсолютно правым. Решение принимает команда.

Но здесь нельзя принимать компромиссное решение – это абсурд. Решение должно быть правильным, единственным, даже если оно некомфортно для той или иной стороны.

Должны ли мы повысить ответственность командиров военных подразделений за чрезмерные потери? Да, бесспорно. И я, как командир подразделения, вполне это признаю. Над живучестью личного состава надо работать. Все несут потери, к сожалению. Но в каждой потере, в этом горе и личной боли, всегда присутствует ответственность командира воинской части – так или иначе.

Для обеспечения реформы нужен основной инструмент. Предпосылкой любой реформы является качественно подготовленные кадры. Можем ли мы в условиях активных боевых действий с бешеной интенсивностью найти здесь и сейчас, "на позавчера", необходимое количество подготовленных специалистов, которые займут соответствующие должности при проведении армейской реформы? Я могу ошибаться, но думаю, что нет.

Даже переход на корпусные системы потянул за собой ряд недоработок. Я не хотел бы никого сейчас обидеть из командиров корпусов, потому что все работают на полных парах, но быстро наберут обороты в Украине точно три корпуса:

"Азов" – имеет сильные институты подготовки кадров, систему служебного роста и собственную идеологию, что объясняет, почему мы находимся на войне.

– имеет сильные институты подготовки кадров, систему служебного роста и собственную идеологию, что объясняет, почему мы находимся на войне. Третий армейский корпус – довольно быстро станет полностью боеспособным.

– довольно быстро станет полностью боеспособным. Корпус "Хартия", а также некоторые другие корпуса смогут нарастить способности, возможно, в немного более длинной перспективе.

Но есть и такие корпуса, которые никогда не "взлетят", ведь там нет достаточного кадрового потенциала, профессионально подготовленного состава. И, вероятнее всего, их придется переформатировать.

Эта тонкая грань между быстрым проведением реформы, сохранением боеспособности и одновременным улучшением украинского войска – очень хрупкая. Мы должны проводить армейскую реформу, но она должна быть тщательно распланированной во времени и внедряться постепенно, чтобы не допустить провалов или ослабления линии боевого соприкосновения. Это мое субъективное мнение. Если у кого-то другое мнение – пожалуйста, оставляйте его в комментариях, будет интересно почитать.

Так или иначе, мы должны развиваться, но во время этого развития очень важно не "сломать себе голову" и делать так, чтобы все действительно было на пользу Вооруженным Силам Украины, нашей боеспособности и украинским гражданам в целом.