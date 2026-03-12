"Должен защищать Конституцию": Зеленский ответил, на какие компромиссы в мирном соглашении он готов
- Зеленский заявил, что Украина не согласится завершить войну путем передачи территорий России, поскольку это противоречит Конституции и независимости государства.
- Президент подчеркнул, что Украина уже пошла на значительное количество компромиссов, но требования Москвы только растут, и завершение войны на условиях России может стать исторической ошибкой.
Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится завершить войну путем передачи территорий России. Президент подчеркнул, что его обязанность –защищать Конституцию и независимость государства.
Зеленский заявил, что Украина пошла уже на достаточное количество компромиссов. Об этом глава государства рассказал в интервью Politico.
На какие компромиссы готов пойти Зеленский для окончания войны в Украине?
Владимир Зеленский заявил, что не будет искать компромиссов для завершения войны, которые предусматривают передачу украинских территорий России.
Журналисты поинтересовались у главы государства, существует ли цель, после достижения которой он мог бы рассмотреть возможность передать России часть восточных территорий Украины – как того требует Кремль.
Я не в том положении, чтобы думать о том, как найти компромисс и что будет приемлемо для всех вокруг меня. Я президент и должен защищать Конституцию, независимость моей страны и моего народа,
– ответил Зеленский.
Он также предостерег, что завершение войны на условиях, которые выдвигает Россия, может стать серьезным риском и даже исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Украина уже продемонстрировала значительную готовность к компромиссам, однако требования Москвы только растут.
По его словам, сам факт того, что российские войска остаются на оккупированных территориях и их не удалось деоккупировать, уже можно считать большим компромиссом со стороны Украины.
Как территориальный вопрос влияет на мирные переговоры?
Переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик из-за плана из 20 пунктов и вопроса территориального контроля Донбасса. США предлагают демилитаризованные зоны, но Россия требует передачу всей территории Донецкой области, однако Украина не может принять такие условия.
Кроме того, важным вопросом остается Запорожская АЭС. Украина, Россия и США продолжают обсуждать вопрос контроля и управления Запорожской АЭС.
Как сообщает NYT, во время последнего раунда переговоров Украина и Россия обсудили создание демилитаризованной зоны на Донбассе, которую не будет контролировать ни одна из сторон. Стороны также рассматривают возможность создания зоны свободной торговли в пределах демилитаризованной территории.