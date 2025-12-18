Мирного соглашения либо не будет, либо оно будет плохим, – Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что соглашение о прекращении боевых действий с Россией будет плохим, очень плохим, или его не будет. По его мнению, шансы на то, что это соглашение вообще будет заключено, зависят от участия США.
Об этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия во время мероприятия NV Украина и мир впереди 2026, пишет 24 Канал.
Что Арахамия говорит о мирном соглашении?
Глава фракции "Слуга народа" заявил, что, по его мнению, соглашение о перемирии с Россией будет плохим, очень плохим, или его не будет.
Хорошего соглашения не может быть, это мы понимаем все, все люди, которые мыслят. Хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения. То есть она будет или плохая, или очень плохая, мы все понимаем. Или его не будет,
– сказал политик.
Он добавил, что шансы на то, что это соглашение вообще будет заключено, зависят от участия США. По мнению Давида Арахамии, все более-менее понимают красные линии такого соглашения.
Политик подчеркнул, что американская и украинская стороны пытаются найти альтернативный формат решения вопроса Донбасса, рассматривая различные исторические прецеденты. Арахамия также отметил, что пока продолжаются эти обсуждения, необходимо конкретизировать гарантии безопасности, которые сейчас обещают на уровне статьи 5 соглашения о НАТО.
Последние новости о мирном процессе по Украине: что известно?
Напомним, Дональд Трамп ожидает быстрых действий от Украины по мирному урегулированию конфликта. "Россия там, и каждый раз, когда (украинцы – 24 Канал) медлят, Россия меняет свое мнение", – говорит Президент США.
К слову, экс-глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил 24 Каналу, что США не откажутся от участия в мирном процессе, даже если переговоры провалятся.
По мнению экс-главы МИД, не надо волноваться, если Трамп с Владимиром Путиным о чем-то договорятся против Украины. Они могут договориться о чем угодно, но пока наше государство и Европа стоят вместе, то ни Трамп, ни Путин, ни они вместе не способны нас сломать.