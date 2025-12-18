Об этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия во время мероприятия NV Украина и мир впереди 2026, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Мы приближаемся к развязке": большой прогноз историка Ярослава Грицака для Украины на 2026 год

Что Арахамия говорит о мирном соглашении?

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что, по его мнению, соглашение о перемирии с Россией будет плохим, очень плохим, или его не будет.

Хорошего соглашения не может быть, это мы понимаем все, все люди, которые мыслят. Хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения. То есть она будет или плохая, или очень плохая, мы все понимаем. Или его не будет,

– сказал политик.

Он добавил, что шансы на то, что это соглашение вообще будет заключено, зависят от участия США. По мнению Давида Арахамии, все более-менее понимают красные линии такого соглашения.

Политик подчеркнул, что американская и украинская стороны пытаются найти альтернативный формат решения вопроса Донбасса, рассматривая различные исторические прецеденты. Арахамия также отметил, что пока продолжаются эти обсуждения, необходимо конкретизировать гарантии безопасности, которые сейчас обещают на уровне статьи 5 соглашения о НАТО.

Последние новости о мирном процессе по Украине: что известно?