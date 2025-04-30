У Украины появился осторожный оптимизм относительно мирного соглашения, – The Economist

Впервые за долгое время Украина демонстрирует осторожный оптимизм относительно возможности заключить мирное соглашение с Россией. Тон переговоров изменился после неформальной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Риме.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Почему у Украины появился осторожный оптимизм

В издании напомнили, что, по словам госсекретаря США Марко Рубио, ближайшую неделю является "критической" в переговорах по миру в Украине. Он также пригрозил, что Соединенные Штаты выйдут из переговоров, если прогресса не будет.

Как пишет издание, Киев и Москва до сих пор не смогли достичь компромисса между требованием гарантий безопасности со стороны Украины и стремлением России к публичной капитуляции Киева.

Несмотря на это, источники издания говорят о появлении нового импульса – украинские переговорщики впервые выражают осторожный оптимизм.

И эта незначительная уверенность Украины не вытекает из веры в то, что Трамп вскоре принесет мир на века. Скорее, она происходит от изменения настроений.

Какое влияние имел разговор Зеленского и Трампа в Риме

В последние дни появилось ощущение, что Трамп наконец "раскусил" главу Кремля Владимира Путина и, возможно, после долгого времени угроз и шантажа в адрес Украины начал уважать Зеленского.

По словам украинских источников, во время 15-минутного разговора в Риме Зеленский донес до Трампа простое послание: Украина готова к безусловному прекращению огня, зато Россия – нет, и президент США не должен отказываться от мира, который только он в состоянии обеспечить.

Выглядит так, что Трамп услышал это послание. На это указывает сообщение, которое он сразу опубликовал после встречи. В нем американский лидер упрекнул Путина в "затягивании времени", что стало его самым резким высказыванием в адрес России.

Как в США восприняли анонсированное Путиным перемирие на 9 мая

В издании отметили, что реакция Москвы на эти слова была вялой. По словам американского чиновника, администрация Трампа не поражена последним предложением Путина о трехдневном прекращении огня по случаю 9 мая.

Также откровенное раздражение у Трампа вызвала масштабная российская атака на Киев 24 апреля, во время которой ракета изготовлена в КНДР, унесла жизни по меньшей мере 12 мирных жителей.

В начале процесса Трамп был очень раздражен Зеленским. Теперь это изменилось – теперь он злится на Путина,

– отметил американский источник.

В то же время один из западных дипломатов выразил надежду, что соглашение о прекращении огня могут подписать уже на этой неделе.