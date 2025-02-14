"Шокирует многих": вице-президент США высказался о будущем мирном соглашении

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что мирное соглашение по Украине будет заключено, и оно шокирует многих. В то же время позиция Дональда Трампа может меняться в ходе переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Ди Вэнса для The Wall Street Journal.

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Какой будет мирное соглашение по Украине

Джей Ди Вэнс прокомментировал возможное соглашение через несколько часов после того, как Дональд Трамп заявил, что начнет переговоры с Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

Я думаю, что из этого получится соглашение, которое шокирует многих людей,

– сказал он.

По словам Ди Венса, президент США не пойдет на сделку "с шорами на глазах", вместо этого он скажет: "Все вопросы на столе, давайте заключим соглашение".

В то же время вице-президент США добавил, что Трамп может изменить свое мнение в зависимости от того, как будут разворачиваться переговоры.

Президент Трамп мог бы сказать: смотрите, мы не хотим этого, нам это может не нравиться, но мы готовы вернуть это на обсуждение, если россияне не будут хорошими партнерами в переговорах, или есть вещи, которые очень важны для украинцев, и мы можем захотеть снять с обсуждения,

– объяснил Джей Ди Вэнс.

К слову, в этом интервью вице-президент США также заявил, что он считает вполне возможным вариант отправки в Украину американских войск. По его словам, Вашингтон пойдет на такой шаг, если Россия откажется от "справедливого" соглашения.