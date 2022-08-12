Мирное соглашение россия подаст как конец войны, но начнет "референдумы", – политолог

Совбез ООН и МАГАТЭ не готовы признать, что россия является причиной всех проблем и проблем на Запорожской АЭС. Все понимают, что российские войска стоят фактически под энергоблоками, чем "защищают" себя от ВСУ.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. Он также отметил, что оккупанты пытаются отвести внимание от себя и перехватить инициативу.

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"Именно россия была инициатором этого собрания Совбеза ООН, они сначала обстреляли ЗАЭС, создали картинку и потом, как всегда, начали обвинять в этом Украину", – говорит Тарас Семенюк.

По словам политолога, российские захватчики прекрасно понимают, что Энергодар – это козырь в их руках, который они используют для продвижения "идеи мира" – переговоров. оккупантам нужны переговоры только для того, чтобы восстановить силы, говорит он.

Тарас Семенюк политолог А это возможно только тогда, когда остановится война или когда боевые действия будут на паузе. кремль подаст мирное соглашение, как завершение войны и это будет поводом для проведения псевдореферендумов.

Поэтому фактор ЗАЭС, как темы для шантажа, будет все больше проявляться в риторике оккупантов, резюмирует политолог.

Кратко о ядерном терроризме российских извращенных воинов на ЗАЭС