Нужно учитывать историю. Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале отметила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
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Россия не впервые действует по схожему сценарию
По ее словам, вопрос захвата украинской территории Донецкой и Луганской областей, оккупация Крыма – это, к сожалению, не единичный случай. Есть Приднестровье, военная агрессия 2008 года в Грузии и много примеров, когда Россия действовала по аналогичному сценарию.
Когда мы говорим в контексте Украины, надо понимать, что сегодня мирное урегулирование и восстановление территориальной целостности – это не вопрос только Украины,
– подчеркнула Стефанишина.
Она пояснила, что наше государство вообще находится в центре демократического порядка. Поэтому можно услышать разные сценарии, но нельзя говорить, что Украина – одинока.
Полный выпуск интервью со Стефанишиной: смотрите видео
Мир помогает Украине: что важно
- На фоне угрозы России Великобритания продолжает помогать Украине. Государства ратифицировали соглашение о вооружении на 1,7 миллиарда стерлингов.
- Для стабилизации ситуации Дания приняла решение оказать помощь нашей стране. Об этом заверил датский министр иностранных дел.
- Увеличила военную помощь для Украины и Канада. Она продлила операцию UNIFIER на 3 года и пообещала еще 60 канадских военных.
- В Соединенных Штатах Америки пообещали, что уже в ближайшее время отправят нашему государству новую партию вооружения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
- В то же время Чехия согласовала поставки Украине 4 тысяч артиллерийских снарядов, укрепив нашу обороноспособность.
- Литва же приняла решение передать Вооруженным силам Украины портативные телевизоры более чем на 340 тысяч евро. Кроме этого, Латвия и Литва планируют предоставить Украине американские ракетные комплексы Stinger.