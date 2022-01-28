Нужно учитывать историю. Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале отметила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Россия не впервые действует по схожему сценарию

По ее словам, вопрос захвата украинской территории Донецкой и Луганской областей, оккупация Крыма – это, к сожалению, не единичный случай. Есть Приднестровье, военная агрессия 2008 года в Грузии и много примеров, когда Россия действовала по аналогичному сценарию.

Когда мы говорим в контексте Украины, надо понимать, что сегодня мирное урегулирование и восстановление территориальной целостности – это не вопрос только Украины,

– подчеркнула Стефанишина.

Она пояснила, что наше государство вообще находится в центре демократического порядка. Поэтому можно услышать разные сценарии, но нельзя говорить, что Украина – одинока.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Полный выпуск интервью со Стефанишиной: смотрите видео

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