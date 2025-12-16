Россия готовится к новому наступлению после войны в Украине, – FT

В случае завершения войны против Украины, Россия может перебросить свои войска ближе к границам НАТО. Такие действия Кремля будут представлять новую угрозу для стран Восточной Европы и Балтии.

В Финляндии призвали ЕС не ослаблять оборонную политику и сохранять давление на Москву. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Куда Россия может перебросить свои войска?

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предупредил, что заключение мирного соглашения о завершении войны в Украине не будет означать уменьшение военной угрозы со стороны России. Наоборот, Кремль может использовать прекращение боевых действий в Украине для передислокации своих военных сил к восточному флангу НАТО.

Очевидно, что они собираются перебросить свои военные силы к нашей границе и к балтийской границе,

– добавил он.

На фоне таких заявлений, Орпо призвал европейские государства поддержать страны восточного фланга НАТО и увеличить финансирование на их обороноспособность. По его словам, Европа должна быть готова самостоятельно обеспечить собственную безопасность, поскольку США уменьшают свою поддержку континента.

Петтери Орпо предостерег, что после заключения мирного соглашения по завершению войны в Украине некоторые страны ЕС могут ослабить давление на Россию – это вызывает беспокойство у стран Восточной Европы. Поэтому премьер считает, что Европа должна действовать решительно, поддерживать Украину и демонстрировать серьезность намерений накануне предстоящего саммита ЕС, где могут принять важные решения по финансовой помощи Киеву.

Как Финляндия готовится к вероятному нападению России?

Премьер также отметил, что Финляндия пока сохраняет высокий уровень готовности к возможному вторжению России, несмотря на сложную экономическую ситуацию и рост государственного долга. Орпо отметил, что страна реализует программу оборонной готовности, в которую входит создание бомбоубежищ, подготовка и обучение населения, в частности молодежи и элиты, а также формирование значительных запасов критически важных материалов.

Кроме того, премьер добавил, что страны восточного фланга НАТО заинтересованы не только в использовании 1,5 миллиарда евро неиспользованных средств на оборонные проекты, но и в доступе к части примерно 130 миллиардов евро, которые Европейский Союз планирует выделить на оборону в следующем бюджетном периоде.

Что говорят в НАТО об угрозе Кремля?