В Мирнограде десантники уничтожают оккупанта, накопившего более 10 подразделений вокруг города

На Покровском направлении защитники 79 ОДШБр ликвидировали российского военного, подойдя вплотную к его местонахождению. Операция состоялась в окрестностях Мирнограда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду.

Как десантникам удалось уничтожить врага?

Подразделения 79 ОДШБр продолжают выполнять боевые задачи на Покровском направлении. Десантники сообщили, что россияне накапливают силы для перерезания логистических маршрутов и инфильтрации в город.

Понимая тактику противника, наши десантники во взаимодействии со смежными подразделениями проводят ряд поисково-ударных операций в скрытых локациях возле Мирнограда,

– написали военные.

До недавнего времени для таких целей противник использовал территорию рыбацкого хозяйства. Украинские военные благодаря радиоперехватам установили позывной российского пехотинца. Он как раз находился в здании хозяйства.

Для зачистки штурмовики подошли вплотную и представились: "Кедр, мы свои. Пришли на помощь". После бойцы без сопротивления зашли в здание и ликвидировали врага.

Уничтожение врага возле Мирнограда: смотрите видео

Что происходит в городе?

В эфире "Киев24" начальник отделения коммуникаций 79-й ОДШБр Роман Писаренко сообщил, что Россия сосредоточила более 10 подразделений вокруг Мирнограда. Противник пытается накопить силы со всех сторон, чтобы перерезать логистику и окружить Силы обороны Украины.

Ситуацию с логистикой Писаренко называет осложненной. Она ухудшается с использованием россиянами дронов-"ждунов" и постоянной воздушной разведки.

Обеспечение оно не такое, как бы хотелось. Там мы не можем прямо к самой позиции подвезти все самое необходимое для ребят. Но они подвозятся на точку выгрузки, бойцы приходят и берут то, что им больше всего нужно,

– объяснили в бригаде.

Отмечается, что последние полгода захват Мирнограда является одной из ключевых целей российской армии на Покровском направлении.

