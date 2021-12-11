На Волыни умер ветеран АТО с псевдонимом "Ураган"

На Волыни вследствие тяжелой болезни остановилось сердце Михаила Васильевича Харькива. Мужчина под псевдонимом "Ураган" защищал Станицу Луганскую, Малиновое, Теплое.

Псевдоним ему выбрали потому, что "был для врагов, как стихийное бедствие". Сердце 59-летнего военного перестало биться 10 декабря.

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На Волыни умер ветеран АТО "Ураган"

Сердце ветерана остановилось утром 10 декабря. Похороны состоялись 11 декабря в 12 часов в селе Скригово Луцкого района, что на Волыни,

– сообщило издание.

Мужчина на фронт уехал 5 февраля 2015 года.

"Негоже было мне, офицеру, лежать на диване в то время, как гибнут украинские дети", – объяснял при жизни свое решение.

В мирной жизни он почти 30 лет был учителем музыки в школе, играл на баяне и еще на нескольких инструментах. Поэтому сразу на фронте выбрал себе псевдоним "Баян", однако побратимы окрестили мужчину" Ураганом", ведь был как стихийное бедствие для врага.

В мирной жизни мужчина преподавал музыку детям в школе / Фото volyn.com.ua

На фронте он участвовал в боях в Новомихайловке, защищал Станицу Луганскую, Малиновое, Теплое. На то время и на Донетчине и на Луганщине продолжались жестокие бои.

За 15 месяцев службы Михаила его жена Евгения вышила 15 икон. Именно они должны были стать оберегами для ее мужа. Известно, что жена погибшего военного – учительница христианской этики в школе. У пары также есть взрослый сын, который уже женат.

Ветеран АТО с женой / Фото "Голос Украины"

После возвращения с фронта в 2016 году Евгения и Михаил Харьковы возвели часовню в родном селе. Сам военный объяснял, что таким поступком благодарил Бога за то, что вернулся живым.

Также военный стал победителем акции "Герои нашего времени" от местного издания.

Ветеран АТО получил звание "Героя нашего времени" / Фото volyn.com.ua

После возвращения с фронта построил часовню в родном селе – смотрите видео

Последние трагические потери среди военных

В зоне боевых действий на Донбассе 5 декабря погиб защитник из Львовщины Руслан Ниров. Его похоронили 9 декабря в родном селе в Пустомытовском районе.

8 декабря в 69 лет умер легендарный волонтер Сергей Максимец с позывным "Дядя Сережа", который помогал нашим военным с начала российско-украинской войны.

4 декабря во Львове перезахоронили киборга Александра Бондара. Боец погиб в 2015 году, обороняя Донецкий аэропорт от оккупантов.

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