Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что сейчас план Трампа демонстрируют как "виртуально эфемерный". Они и в дальнейшем будут сохранять стратегическую неопределенность и не будут давать однозначные заявления. Все для того, чтобы сохранить себе "поле для маневров".

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Чего ожидать от Трампа

Как отметил Саакян, Кэллог не зря вспомнил о провальных Минских договоренностях. Он показывает, что команда Трампа учитывает беспокойство партнеров и готова к серьезным дискуссиям о том, как достичь завершения войны.

Также Келлог демонстрирует, что изучил опыт, который уже пережила Украина, и в целом имеет доступ к профильной аналитике. Он готов по-серьезному взяться за проблему.

Ему важно показать это и наружу, чтобы все серьезно воспринимали его визиты, и среди республиканцев. Поскольку не все республиканцы являются трампистами. И далеко не все даже среди трампистов являются изоляционистами. Поддержка Украины на уровне партий сохраняется где-то на уровне 90% среди Демократической партии и 60% Республиканской. Келлогу необходимо продемонстрировать, что он достоин этой должности и что он является серьезным игроком,

– сказал Саакян.

Внутри команды Трампа также идет борьба за влияние и возможности, кто таки будет формировать повестку дня на ключевых направлениях, за которые взял ответственность Трамп.

Конечно, тут есть свои нюансы. Позиция команды Трампа относительно приемлемого завершения войны России против Украины далеко не во всем соответствует взглядам нашего государства. А иногда едва дотягивает до приемлемого для Украины варианта.

При этом позитивная новость в том, что этим заявлением Кэллог фактически подчеркнул, что не намерен допускать катастрофических сценариев для Украины. Он прекрасно понимает замысел России и то, что переговоры могут стать ловушкой. Этим они переворачивают "страницу", что переговоры являются сами по себе большим добром. Есть понимание, что переговоры могут быть тем самым продолжением войны с другими методами. Сегодняшний обстрел от России еще раз показывает, что там ничего человеческого и святого нет,

– подчеркнул Саакян.

Напомним, недавно Келлог заявил, что Трамп учитывает опыт провальных попыток договоренностей в рамках Минска. Приоритет новоизбранного президента США – чтобы мир был справедливым, устойчивым и безопасным.