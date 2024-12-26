Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що наразі план Трампа демонструють як "віртуально ефемерний". Вони й надалі зберігатимуть стратегічну невизначеність та не даватимуть однозначні заяви. Все для того, аби зберегти собі "поле для маневрів".

Дивіться також Замороження війни за "корейським сценарієм": хто такий Кіт Келлог і з яким планом їде в Україну

Чого очікувати від Трампа

Як наголосив Саакян, Келлог не дарма згадав про провальні Мінські домовленості. Він показує, що команда Трампа враховує занепокоєння партнерів та готова до серйозних дискусій щодо того, як досягти завершення війни.

Також Келлог демонструє, що вивчив досвід, який вже пережила Україна, та загалом має доступ до профільної аналітики. Він готовий по-серйозному взятися за проблему.

Йому важливо показати це і назовні, щоб усі серйозно сприймали його візити, і серед республіканців. Оскільки не всі республіканці є трампістами. І далеко не всі навіть серед трампістів є ізоляціоністами. Підтримка України на рівні партій зберігається десь на рівні 90% серед Демократичної партії і 60% Республіканської. Келлогу необхідно продемонструвати, що він гідний до цієї посади і що він є серйозним гравцем,

– сказав Саакян.

Всередині команди Трампа також йде боротьба за вплив та можливості, хто таки формуватиме порядок денний на ключових напрямках, за які взяв відповідальність Трамп.

Звісно, тут є свої нюанси. Позиція команди Трампа щодо прийнятного завершення війни Росії проти України далеко не у всьому відповідає поглядам нашої держави. А інколи ледь дотягує до прийнятного для України варіанту.

При цьому позитивна новина в тому, що цією заявою Келлог фактично підкреслив, що не має наміру допускати катастрофічних сценаріїв для України. Він чудово розуміє замисел Росії та те, що переговори можуть стати пасткою. Цим вони перегортають "сторінку", що переговори є самі по собі великим добром. Є розуміння, що переговори можуть бути тим самим продовженням війни з іншими методами. Сьогоднішній обстріл від Росії ще раз показує, що там нічого людського та святого немає,

– підкреслив Саакян.

Нагадаємо, нещодавно Келлог заявив, що Трамп враховує досвід провальних спроб домовленостей у рамках Мінська. Пріоритет новообраного президента США – аби мир був справедливим, стійким та безпечним.