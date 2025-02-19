Буданов ответил, как относится к возможным мирным переговорам без участия Украины

В Эр-Рияде 18 февраля состоялись переговоры между американской и российской делегациями. На фоне этого глава ГУР Кирилл Буданов сделал заявление о мирных переговорах без присутствия Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Буданова в интервью для Defence24.

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Что Буданов думает о переговорах без Украины

Так, у Буданова спросили его отношение к мирным переговорам без прямого участия Украины и его мнение относительно того, могут ли такие переговоры привести к длительному и справедливому решению конфликта.

Окончательные и эффективные переговоры между враждующими странами невозможны без участия всех сторон конфликта,

– ответил он.

В то же время глава разведки признает, что без помощи США Украине будет очень трудно. Именно поэтому страна должна сделать все возможное, чтобы поддержка не прекратилась. "Как гласит известная украинская пословица: "Один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов", – говорит Буданов.

В то же время, по мнению разведчика, без Украины и ее героической армии невозможно представить глобальную безопасность европейского континента.