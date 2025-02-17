Это бессмысленно, Зеленский критически высказался о переговорах без Украины

Владимир Зеленский решительно высказался против любых договоренностей, которые заключаются за спиной у Украины. Президент назвал это бессмысленным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Tagesschau.

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Украина не принимает никакие договоренности без нее

Владимир Зеленский отметил, что ни о каких договоренностях без Украины "не может быть и речи".

Все, о чем Россия и Соединенные Штаты могут договориться – если они вообще хотят о чем-то договориться – касается их двусторонних отношений. Они точно не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях. О конце войны без нас. Мы независимое государство,

– говорит он.

В то же время президент подчеркнул, что Украина не готова окончательно отдавать часть своей земли: "Юридически мы не отдадим свои территории". Комментируя слова министра обороны США Пита Гегсета, который поставил под сомнение возможность возвращения Украиной территорий, Зеленский сказал: "Министр обороны должен глубже вникнуть в детали, но для этого нужно время".

Владимир Зеленский считает, что прекращение огня в Украине не было бы успехом.