Буданов назвал вопрос, по которому на переговорах с Россией достигли "максимального прогресса"
- Переговорщики в военной подгруппе достигли максимального прогресса в вопросе контроля за прекращением огня.
- Украина и Россия имеют полярные позиции по территориальному вопросу, и компромисс еще не найден.
В 2026 году между Украиной, США и Россией состоялось несколько раундов мирных переговоров. Известно, что обсуждение путей завершения войны происходит в двух подгруппах – политической и военной.
Переговорщики в военной подгруппе достигли максимального прогресса. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью "Мы – Украина".
В каких вопросах на переговорах России и Украины есть прогресс?
По словам генерала, стороны практически пришли к согласию, что того, как будет происходить контроль за прекращением огня после завершения войны.
Вопрос контроля над демилитаризованной зоной – это вопрос военной подгруппы. Как раз там прогресс максимальный. Можно сказать, что они пришли к согласию, как мониторинг будет работать, когда завершится война,
– сказал Буданов.
В то же время другая ситуация с территориальным вопросом. Украина и Россия имеют абсолютно полярные позиции, и между ними сейчас ищут компромисс.
К слову, Владимир Зеленский тоже заявлял о приближении к завершению переговоров на военном направлении. В то же время президент также говорил о сложности территориального вопроса. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не будет выводить свои войска с Донбасса. По его мнению, остановка боевых действий на линии соприкосновения – это и так уже большой компромисс со стороны Киева.
Ранее политик говорил, что Украина отведет войска лишь при условии, что Россия отведет свои войска на то же расстояние.
Что известно о ходе мирных переговоров?
- По данным издания Bloomberg, Россия может выйти из трехсторонних мирных переговоров, если Украина не согласится уступить Донбасс.
- Следующие трехсторонние переговоры запланированы на начало марта, они могут стать решающими для заключения мирного соглашения.
- По данным СМИ, Дональд Трамп якобы стремится к завершению войны до 4 июля. Владимир Зеленский сказал, что ничего не слышал об этом, но поддерживаю такую идею. Тем временем Кирилл Буданов заявил, что нет конкретных дат завершения войны, установленных американскими партнерами.