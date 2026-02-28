Буданов назвал вопрос, по которому на переговорах с Россией достигли "максимального прогресса"

В 2026 году между Украиной, США и Россией состоялось несколько раундов мирных переговоров. Известно, что обсуждение путей завершения войны происходит в двух подгруппах – политической и военной.

Переговорщики в военной подгруппе достигли максимального прогресса. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью "Мы – Украина".

В каких вопросах на переговорах России и Украины есть прогресс?

По словам генерала, стороны практически пришли к согласию, что того, как будет происходить контроль за прекращением огня после завершения войны.

Вопрос контроля над демилитаризованной зоной – это вопрос военной подгруппы. Как раз там прогресс максимальный. Можно сказать, что они пришли к согласию, как мониторинг будет работать, когда завершится война,

– сказал Буданов.

В то же время другая ситуация с территориальным вопросом. Украина и Россия имеют абсолютно полярные позиции, и между ними сейчас ищут компромисс.

К слову, Владимир Зеленский тоже заявлял о приближении к завершению переговоров на военном направлении. В то же время президент также говорил о сложности территориального вопроса. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не будет выводить свои войска с Донбасса. По его мнению, остановка боевых действий на линии соприкосновения – это и так уже большой компромисс со стороны Киева.

Ранее политик говорил, что Украина отведет войска лишь при условии, что Россия отведет свои войска на то же расстояние.

Что известно о ходе мирных переговоров?