Об этом он отметил во время общения с медиа по итогам саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии.
Как Зеленский отреагировал на намерения Трампа быстро закончить войну в Украине?
Я могу только поддержать. Для меня это новая информация,
– сказал Зеленский.
Он отметил, что во время переговоров с Россией поднимался вопрос, что США хотели бы завершить войну как можно быстрее. Хотя конкретно о 4 июля президент слышит впервые.
Глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает быстрое окончание войны, как и быстрое вступление в ЕС, но это не означает, что она должна отдавать какие-то территории.
Что писали СМИ о планах Трампа завершить войну?
США стремятся заключить мирное соглашение в Украине до празднования 250-й годовщины независимости 4 июля.
Намерение достичь соглашения к какой-то символической дате может усилить дипломатическое давление, однако одновременно создает риски принятия решений, которые не смогут удовлетворить все стороны.
Аналитики, к которым обращалось Bloomberg, отмечают, что без четких механизмов безопасности, гарантий суверенитета и восстановления доверия между сторонами достижения устойчивого мира выглядит маловероятным.