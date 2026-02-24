Об этом он отметил во время общения с медиа по итогам саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии.

Смотрите также The Guardian создали карикатуру на Трампа и высмеяли его "мирные потуги"

Как Зеленский отреагировал на намерения Трампа быстро закончить войну в Украине?

Я могу только поддержать. Для меня это новая информация,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что во время переговоров с Россией поднимался вопрос, что США хотели бы завершить войну как можно быстрее. Хотя конкретно о 4 июля президент слышит впервые.

Глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает быстрое окончание войны, как и быстрое вступление в ЕС, но это не означает, что она должна отдавать какие-то территории.

Что писали СМИ о планах Трампа завершить войну?